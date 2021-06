Lavína kritiky pokračuje, Saková naložila ministrovi: Mikulcovi sa to rozpadá pod rukami

Polícia nemá rozviazané ruky, ale upadla do chaosu a anarchie. V pléne Národnej rady (NR) SR to vyhlásila exministerka vnútra a poslankyňa Denisa Saková (nezaradená).

Počas diskusie k návrhu na odvolanie Romana Mikulca (OĽANO) z funkcie tiež podčiarkla, že rezort vnútra je zodpovedný za ochranu občanov a ich životov. Kritizovala viaceré policajné zásahy z posledného obdobia. Namieta, že Mikulec doteraz nepovedal, ako chce situáciu riešiť a že sa mu situácia v bezpečnostných zložkách rozpadá pod rukami.

"Polícia je v najhoršom stave za posledných 30 rokov. Máme tu vojnu policajtov a dnes to musí byť jasné každému. Jediný, kto to nevidí alebo nechce vidieť, je minister vnútra. Polícia nemá rozviazané ruky, polícia upadla do chaosu a anarchie. Mikulcovi sa to rozpadá pod rukami," skonštatovala Saková. Poukázala na správu Slovenskej informačnej služby (SIS) a podozrenia o ovplyvňovaní svedkov zo strany akejsi skupiny v bezpečnostných zložkách. Možné konanie polície v súčinnosti s funkcionármi na prokuratúre pri manipulovaní vyšetrovania prirovnala k praktikám ŠTB. Namieta Mikulcovo nekonanie a odmieta tvrdenia, že podozrenia SIS sú len spravodajskou informáciou a nemusia byť pravdivé. Potvrdzujú ich podľa nej viaceré rozhodnutia súdov.

Saková kritizovala viaceré zásahy u rôznych ľudí, ktoré sa podľa nej diali len na základe výpovedí kajúcnikov, ktorí sami vykonávali trestnú činnosť. Ako príklad uviedla zásah u exšéfa NAKA Branislava Zuriana, ktorý ani nebol doma a pri ktorom napokon prokuratúra zrušila uznesenie o vznesení obvinenia. "Polícia má vyšetrovať, nie vykopávať dvere bez rozmyslu," poznamenala s tým, že aj Mikulec priznal, že zásah u exšéfa NAKA nepovažoval za vhodný. "Nepočuli sme však, ako by chcel zamedziť tomu, aby sa takéto veci opakovali," dodala.

Verejnosť podľa nej počúva frázy o rozviazaných rukách. Rozdiel vidí v tom, či má polícia voľné ruky alebo v nej vládne svojvôľa. "Polícia má pracovať, vyšetrovať, ale vždy podľa litery zákona," zdôraznila. Rovnako by podľa nej mala polícia fungovať pod dohľadom kompetentných orgánov a mala by mať oporu vo svojich vedúcich zložkách, či už vo vedení rezortu alebo vedení Policajného zboru.

Nezaradený poslanec Erik Tomáš pripomenul, že spúšťačom na odvolanie Mikulca je škandál v bezpečnostných zložkách, no nebyť škandálu, verejnosť ani netuší, že minister existuje. Kritizoval, že je ho málo vidieť, obzvlášť počas pandémie, pričom hovorí o prvom zlyhaní Mikulca ako ministra. Pripomenul mu, že je predsedom ústredného krízového štábu, ktorého úlohou je analyzovať riziká vzniku krízovej situácie a pripravovať návrhy opatrení na jej riešenie. "Slovensko nepotrebuje strateného ministra vnútra, ale pripraveného riešiť všetko, čo spadá do jeho kompetencie," vyhlásil. Očakával od Mikulca oveľa väčší výkon a "ťah na bránu".

Tomáš kritizoval i amaterizmus a neschopnosť vlády. Dodal, že za stav v polícii je zodpovedná celá vláda. Preto bude s kolegami po tejto schôdzi navrhovať aj odvolanie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), čiže odchod celej vlády.