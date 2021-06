Predseda senátu o rozhodnutí v kauze Kuciak: Vec, ktorá ho v rozsudku najviac zarazila

Písomné rozhodnutie Najvyššieho súdu (NS) SR vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej by mohlo byť vyhotovené do konca júla. V utorok to uviedol predseda senátu NS SR Peter Paluda, ktorý rozhodoval o odvolaniach v kauze Kuciak.

„Bude to trošičku dlhšie, na začiatku júla plánujem dovolenku. Predpokladám, že ku koncu júla. Dúfam, že si nebudem musieť žiadať o predĺženie lehoty na napísanie rozhodnutia, lebo ide o citlivú vec,“ povedal Paluda. Jeho senát zrušil rozsudok prvostupňového súdu zo septembra 2020, ktorým boli v kauze Kuciak spod obžaloby oslobodení Marian Kočner a Alena Zsuzsová. Vec vrátil späť na Špecializovaný trestný súd (ŠTS).

Zároveň uznal obžalovaného Tomáša Szabóa za vinného. „Celkovo spôsobil napadnutý rozsudok v tejto oslobodzujúcej časti zmätok, nebol prehľadný,“ zopakoval sudca. Pri čítaní prvostupňového rozsudku ho najviac zarazilo, že oslobodzujúca časť nemala svoju vnútornú logiku. Nevidí však problém v tom, že o veci bude rozhodovať rovnaký senát ŠTS ako predtým. „Senát dostane záväzný pokyn odvolacieho súdu, kde bude presne pomenované, špecifikované po jednotlivých úkonoch a dôkazoch, ktoré je treba urobiť. Bude pod kontrolou a tlakom verejnosti, aby všetky tieto dôkazy boli vykonané. Aby boli logickým spôsobom zhodnotené a aby bolo na základe nich rozhodnuté,“ zdôraznil s tým, že v súvislosti s vyhodnocovaním súkromnej komunikácie medzi Alenou Zsuzsovou a Marianom Kočnerom sa núka potreba jej dešifrovania, k čomu môže poslúžiť aj nový znalecký rozsudok. Necháva to na vyhodnotenie ŠTS.

Vo vzťahu k vykonávateľom vraždy uviedol, že ak má súd dostatok dôkazov, ktoré jednoznačne preukazujú, že sa skutok stal, musí to zobrať do úvahy. „To, čo sa aj tu podsúva, že čo ak to bolo pre Norberta B., čo ak to urobili Srbi... Boli by dôkazy, že sa tam pohybovali iné osoby, boli by stopy na mieste činu,“ zdôraznil s tým, že teraz ide o to, či sa takéto spojivo preukáže aj vo vzťahu k Marianovi Kočnerovi a Alene Zsuzsovej. „Ak sa nepreukáže, tak znovu oslobodiť, ale prvostupňový súd to musí logicky odôvodniť,“ podotkol Paluda.