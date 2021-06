Fico neskladá zbrane: Čítajte, čo vytiahol na ministra Mikulca tentokrát

Odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) je odôvodnené. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico v pondelok s tým, že to potvrdzujú aj úradné záznamy hovoriace o charaktere aj skutkoch z čias, keď Mikulec riadil Vojenské spravodajstvo (VS).

Záznam z decembra 2021 má podľa Fica hovoriť napríklad o tom, že si mal Mikulec ako šéf VS pýtať províziu od víťaznej firmy istej zákazky. Rovnako má záznam hovoriť o jeho pomstychtivosti, keďže mal dať poškodiť auto príbuzného exšéfa vojenských tajných Jána Balciara. Fico sa zároveň ohradil voči útokom na Smer-SD a tvrdeniam, že klamú. Vyhlásil, že všetko, čo o Mikulcovi povedal, sa dá aj podložiť. Fico zopakoval tvrdenia, že Mikulec mal počas svojho pôsobenia vo Vojenskom spravodajstve (VS) dohodiť zákazky firmám, kde figurovali jeho brat a otec. "Je nevhodné, aby riaditeľ VS takúto zákazku dal spoločnosti, v ktorej pracoval ako výkonný riaditeľ jeho brat, ktorý sa volá Ján Mikulec," podčiarkol Fico. Tvrdí, že informácie sa dajú dokázať a odvoláva sa na 'screenshoty', teda snímky z webov spoločnosti. Podľa Ficových slov zo záznamu vyplýva aj to, že Mikulec ešte v čase pôsobenia vo VS dal pokyn, aby poškodili alebo zničili auto Drahoslavovi Balciarovi. Podľa záznamov nemali byť zriedkavé takéto "obdobné prejavy hnevu, zlosti, ničenia majetku" z dôvodu "prchkej povahy Mikulca". Mikulec mal tiež nechať kvôli psovi, ktorý sa mu vymočil na plot, zorganizovať vojenským spravodajstvom stretnutie s takáčovcami, aby majiteľovi psa dohovorili. Mikulec mal vtedy tvrdiť, že sa mu dotyčný vyhrážal. Fico si myslí, že Matovič si Mikulca ako ministra nevybral náhodne. Hovorí o záruke, že pod takýmto človekom môže vzniknúť skupina manipulujúca výpovede svedkov a vyšetrovanie káuz. Odvoláva sa na podozrenia plynúce zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS) o existencii takejto skupiny pod rezortom vnútra. V tejto súvislosti Fico poukázal aj na nedávne rozhodnutia o zrušení obvinení niektorým osobám. Fico kritizoval napríklad zásah inšpekcie rezortu vnútra u exšéfa NAKA Branislava Z. Prokuratúra zrušila uznesenie o vznesení obvinenia voči exšéfovi NAKA, lebo bolo nezákonné a neopodstatnené. Fico hovorí, že šlo o zmanipulované obvinenie s cieľom zlikvidovať Branislava Zuriana a dostať ho do väzby. Dôvodom malo byť podľa Fica to, že exšéf NAKA začal rozprávať o manipulovaní vyšetrovaní. Fico naďalej plánuje čítať na mimoriadnej schôdzi NR SR správu SIS. Okrem toho chce urobiť "výklad" ku každému odseku správy. Koalícia podľa neho nevie vládnuť a je v koncoch.