Politológ to povedal bez okolkov: Šanca na odvolanie Mikulca je takmer nulová, veľavravné slová o Sme rodina

Odvolávanie člena vlády je test súdržnosti vládnej koalície. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov.

V utorok 15. júna bude v parlamente čeliť odvolávaniu minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Mesežnikov si myslí, že šanca na jeho odvolanie z funkcie je takmer nulová, keďže mu dnes vyjadrili podporu aj členovia kabinetu. Momentálne sa podľa neho nečrtá taká väčšina, ktorá by zahlasovala za vyslovenie nedôvery napriek tomu, že to už avizovali poslanci z vládneho hnutia Sme rodina Peter Pčolinský a Adriana Pčolinská.

Ich avizované hlasovanie za odvolanie Mikulca vníma Mesežnikov z formálneho hľadiska ako porušenie koaličnej zmluvy. Zdôraznil, že nemôže byť väčší príklad porušenia koaličnej zmluvy ako hlasovanie za odvolanie člena vlády s opozíciou. „Druhý rozmer je rozmer osobný. Rodinná väzba je tu viac než plnenie funkcie s nejakými pravidlami. Je to zlý precedens," dodal. Podľa neho sa Sme rodina už dávnejšie formuje ako vnútorná opozícia v koalícii. Ide o nesúhlas s tým, ako sa riešilo zadržanie či obvinenie ich nominanta na poste šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského. Do koalície to podľa neho vnesie „ďalší negatívny bod".

Mimoriadnu schôdzu parlamentu iniciovala opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Politológ uviedol, že pre nich to je možnosť politickej profilácie a ich PR. „Mierne im stúpajú preferencie. Niekto to spája s tým, ako sa vymedzujú voči vládnej koalícii," podotkol s tým, že je to súčasť ich politického postoja. Pripomenul, že aj minulá opozícia podnikala takéto kroky voči predstaviteľom vlády Roberta Fica (Smer-SD) a neskôr aj Petra Pellegriniho (Hlas-SD).