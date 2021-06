Hlas aj OĽaNO klesli, nový prieskum preferencií očami politológa: Drsný názor na premiéra Hegera

Nový premiér Eduard Heger (45) preferencie hnutia OĽaNO nevylepšil. Ukazuje to nový prieskum agentúry Focus pre Na telo TV Markíza. Stúpli však liberáli z SaS aj Sme rodina pod taktovkou Borisa Kollára (55). Prvé miesto si však stále drží Hlas-SD Petra Pellegriniho (45).

Júnový prieskum naznačuje, že Pellegrini si síce drží prvé miesto, no je možné, že dosiahol už strop a oproti máju jeho strana mierne klesla. Na druhom mieste je SaS, ktorej šéfuje minister hospodárstva Richard Sulík. Liberáli si oproti máju prilepšili o 0,5 percentuálneho bodu.

Vyzerá to teda tak, že konflikty v koalícii strane nielenže neubližujú, ale dokonca prospievajú, pretože od minuloročných volieb permanentne stúpa. Prvú trojku uzatvára strana Smer expremiéra Roberta Fica, ktorú by volilo 12 %, čo je takisto mierne zlepšenie oproti májovému prieskumu.

Na štvrtom mieste je hnutie OĽaNO Igora Matoviča. Najsilnejšia vládna strana ministra financií naďalej klesá a nepomohlo jej ani to, že do premiérskeho kresla nastúpil Heger. Nasleduje Sme rodina, ktorej by hlas odovzdalo 7,6 percenta opýtaných. V máji to bolo o niečo menej, a to 7,2 %. Do parlamentu by sa dostali ešte aj strany Progresívne Slovensko, KDH a prvýkrát aj maďarská Aliancia, ktorá by získala 5,7 %.

ĽSNS aj Za ľudí mimo parlamentu

Naopak, v parlamente by nesedeli poslanci z ĽSNS. Strana by skončila tesne pod čiarou so ziskom 4,8 percentuálneho bodu. Rovnako by dopadli odídenci od Mariana Kotlebu, ktorí sa zoskupili v strane Republika a získali by 4,6 %. Ešte horšie by dopadla vládna strana Za ľudí, ktorej šéfuje Veronika Remišová a ktorá si aktuálne prechádza obrovskou krízou.

Práve tá sa zrejme negatívne odrazila na preferenciách a strana si oproti minulému mesiacu opäť pohoršila a získala by len 3,4 %. Viac ako tri percentá by získala ešte strana SNS. Dobrá voľba a strana Spolu by získali vyše jedného percenta. Prieskum prebiehal od 2. do 9. júna na vzorke 1 011 respondentov, ktorých sa pýtali, ktorú politickú stranu by volili, keby sa na Slovensku konali parlamentné voľby už počas najbližšieho víkendu.

Heger nemá charizmu a nevie pritiahnuť voličov

Radoslav Štefančík, politológ

- U Za ľudí sa pokles očakával a táto strana podľa mňa ešte pôjde dole, pretože jej volič citlivo reaguje na to, že sa strana prakticky rozpadá. Pochopiteľný je aj nárast Smeru, pretože takmer každý deň zvoláva nejakú tlačovku a je na očiach. To, že Hlas klesol, len zodpovedá tomu, že obidve politické strany súperia o rovnakého voliča.

Potom treba povedať, že protipandemické opatrenia sa uvoľňujú a ľudia už nie sú takí napálení na vládu a z tohto dôvodu už nehľadajú alternatívu. A hlavne vládu už vedie Heger, a nie Matovič, takže volič, ktorý bol sklamaný z OĽaNO, môže mať dušu na správnom mieste. Prečo napriek tomu preferencie OĽaNO nenarástli? Heger bol od začiatku len hovorcom Matoviča. On nie je ten typ, ktorý by mal nejakú charizmu a išlo by za ním veľké stádo voličov ako za Matovičom.