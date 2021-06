Blanár hádže na ministra vnútra ďalšiu špinu, Kolíkovú to nenechalo chladnou: Absolútny výmysel

Pod kuratelou ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) existuje koordinovaná skupina profesionálnych kajúcnikov či svedkov. Tí donášajú na ľudí, ktorých treba okamžite zatknúť.

V nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza to vyhlásil podpredseda Národnej rady SR Juraj Blanár (Smer-SD). Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) však tieto tvrdenia považuje za absolútny výmysel a o takejto skupine nič nepočula.

Blanár hovorí o rozvrate bezpečnostných zložiek na Slovensku, o vojne policajtov či o zasahovaní do vyšetrovania. To, že sa v krajine deje niečo vážne, podľa neho dosvedčuje aj stretnutie vrcholných predstaviteľov štátu v priestoroch Slovenskej informačnej služby (SIS). Orgány činné v trestnom konaní podľa podpredsedu parlamentu nekonajú, ako by mali. "Minister Mikulec už nemôže byť na svojej stoličke, pretože situáciu nezvláda," skonštatoval Blanár.

Ministerka spravodlivosti deklaruje, že predmetom stretnutia v SIS neboli živé prípady. Jeho účastníci, ako tvrdí, dostali spravodajské informácie, ale žiadne dôkazy. Aj pri spravodajskej informácii, ktorá podľa nej koluje, nie je zrejmé, koľko z nej má základ v dôkazoch, ktoré môžu byť podané na prešetrenie orgánom činným v trestnom konaní. "S ohľadom na to, čo toto stretnutie vyvolalo, treba do budúcna zvážiť, či takýto formát je dobrá cesta," podotkla Kolíková.

Ako tvrdí, orgánom činným v trestnom konaní treba dôverovať, aby dokázali všetko poodkrývať. Ministerka však vníma určitú skupinu ľudí, ktorá chce všetko spochybniť a hľadá na spoluprácu na tento účel aj ľudí v polícii či prokuratúre. Vo väzbe podľa jej slov sedí väčšina nominantov opozičného Smeru-SD, a preto si myslí, že práve táto strana má veľký záujem, aby sa všetko spochybnilo a vytváral sa dojem zmanipulovania vyšetrovania. Ak sú nejaké podozrenia, podľa ministerky to treba prešetriť.

Zároveň je podľa jej slov potrebné zlepšiť informovanosť verejnosti, ako sa v jednotlivých vyšetrovaných prípadoch koná. "Aby každý rozumel, na základe čoho sa začalo a na základe čoho sa skončilo vyšetrovanie. Aby sa verilo tomu, že proces je spravodlivý," spresnila. Ministrovi Mikulcovi, ktorý bude čeliť odvolávaniu v parlamente, vyjadrila dôveru i podporu a podľa nej ju má aj zo strany koalície.

Blanár tvrdí, že koalícia mala problémy a tie pokračujú ďalej. Myslí si, že vláda riadne nedokončí svoje funkčné obdobie. "Vláda pokračuje v chaose a hádaní sa. Prenieslo sa to už aj do parlamentu," skonštatoval s tým, že zastaviť sa to dá len predčasnými voľbami. Kolíková reagovala, že v koalícii nemusí byť jednotný názor na všetko a prirodzene preto dochádza k diskusii. "Vo všetkých dôležitých veciach sme sa vždy dohodli," poznamenala.