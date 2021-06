Minister Mikulec vracia úder opozícii: Fico týmto sleduje len jednu vec

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) odmieta obvinenia poslanca Roberta Fica (Smer-SD), považuje ich za klamstvá a bludy. Vníma ich ako pokračovanie krivého obvinenia, ktorému čelil sedem rokov.

Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii. "Poslanec Fico nesleduje týmto nič iné, ako to, že chce vybičovať situáciu pred utorkovou (15. 6.) schôdzou, kde je na programe moje odvolávanie, a zamedziť očistným procesom, ktoré prebiehajú," vyhlásil minister. Nebyť vlád Roberta Fica, mnohé tieto procesy by podľa Mikulca nemuseli prebiehať.

Minister pripomenul, že sedem rokov čelil pre krivé obvinenie dokazovaniu na súdoch práve preto, že ľudia, ktorým dal Fico moc a funkcie, "museli zdehonestovať človeka, ktorý prišiel so správou o tunelovaní vojenskej tajnej služby". Mnohé veci, ktoré poslanec prezentoval, vysvetľoval pred súdom. Podotkol, že viacerí ľudia, o ktorých Fico hovoril, sa v správe spomínali. Pýta sa, odkiaľ má poslanec úradný záznam, ktorý čítal médiám.

Mikulec tiež poprel, že by jeho brat pôsobil vo firme v čase, keď mala Vojenskej spravodajskej službe poskytovať strážne služby.

Fico vo štvrtok (10. 6.) i piatok zverejnil viacero dokumentov, ktoré majú Mikulca spochybniť. Týkali sa najmä jeho pôsobenia vo Vojenskej spravodajskej službe. Uviedol napríklad, že Mikulec mal v roku 2012 skartovať dokument, týkajúci sa nezákonného nakladania s financiami vojenského spravodajstva, aby zakryl zmluvy uzavreté vojenským spravodajstvom a ministerstvom obrany, alebo jeho bezpečnostnej previerky.