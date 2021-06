Podpredseda parlamentu Grendel o zásahu v NAKA: Tvrdá kritika! Je to zlé...

Je v záujme nielen všetkých zainteresovaných, ale aj vedenia štátu, aby sa urýchlene vyjasnilo, čo sa tu deje. Inak dôveru ľudí v právny štát tak skoro neobnovíme. Vyhlásil to podpredseda Národnej rady SR Gábor Grendel (OĽANO).

Reagoval tak na štvrtkový zásah Úradu inšpekčnej služby ministerstva vnútra v priestoroch Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), pri ktorom mala inšpekcia zaistiť vyšetrovacie spisy k niektorým živým kauzám. "Policajti podozrievajú tajných. Tajní podozrievajú policajtov. Policajti podozrievajú inšpektorov. Inšpektori podozrievajú policajtov. Ak sú podozrenia oprávnené, je to zlé. Ak sú neoprávnené, je to ešte horšie. Ale najhoršie by bolo, keby sa zametali pod koberec," napísal na sociálnej sieti Grendel. Poukázal taktiež na fakt, že postup inšpekcie "posvätila" Krajská prokuratúra v Bratislave, no naopak, verejne spochybnil Úrad špeciálnej prokuratúry.

Štvrtková akcia podľa podpredsedu parlamentu zrejme súvisí s informáciami Slovenskej informačnej služby (SIS), podľa ktorých niektoré svedecké výpovede v známych korupčných kauzách môžu byť manipulované orgánmi činnými v trestnom konaní. "Kým doteraz to mohlo pôsobiť tak, že zistenia SIS o manipulovaní svedkov sú fikciou a ide o vyrovnávanie si účtov medzi SIS a NAKA za zatknutie exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského, vstup policajnej inšpekcie a krajskej prokuratúry do deja má potenciál tento pohľad zmeniť," tvrdí Grendel. Dôvod je podľa jeho slov jednoduchý, a to, že ani inšpekciu a ani krajskú prokuratúru neriadia nominanti koaličného hnutia Sme rodina.