Spor graduje, medzi Mikulcom a Pčolinským to vrie: Minister vracia úder

Poslanec Peter Pčolinský (Sme rodina) by sa nemal uchyľovať k ohováraniu a snahám o zasahovanie do vyšetrovania.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že koaličný poslanec plánuje podporiť opozičný návrh na jeho odvolanie z funkcie. Dodal, že Pčolinský je "v ťažkom konflikte záujmov a blízky vzťah s obvineným mu zjavne bráni zachovať si vo veci objektívnosť".

Ohováranie a snahy o zasahovanie do vyšetrovania sú podľa Mikulca praktikami, ktoré boli blízke predchádzajúcim vládam. "My sme prišli s týmito praktikami skoncovať. Prišli sme naplniť to, čo od nás voliči žiadali vo voľbách - spravodlivosť, aby zákony platili pre všetkých rovnako a aby už viac žiadni 'naši ľudia' nestáli nad zákonom. A sám pán Pčolinský zrejme na chvíľu zabudol, že sa zaviazal tieto princípy, zakotvené v programovom vyhlásení vlády, presadzovať," skonštatoval minister.

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR, na ktorej chce opozícia vysloviť nedôveru ministrovi vnútra, bude v utorok 15. júna. Návrh na odvolanie podal Smer-SD. Strana chce odvolávať Mikulca v súvislosti s podozreniami o manipulovaní vyšetrovania viacerých káuz istou skupinou v rámci silových zložiek. Pochybnosti mali vyplynúť zo správy Slovenskej informačnej služby (SIS).

Koaličné kluby už avizovali Mikulcovi svoju podporu. Za odvolanie ministra však plánujú hlasovať predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský a poslankyňa Adriana Pčolinská (Sme rodina). Mikulec nemá ich dôveru. Premiér Eduard Heger (OĽANO) reagoval, že hlasovanie koaličných poslancov za opozičný návrh na odvolanie člena vlády by bolo porušením koaličnej zmluvy.