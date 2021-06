Podozrenia zo sexuálneho zneužívania: SaS a Za ľudí vyzvali Heráka, aby sa vzdal poslaneckého mandátu

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva poslanca Národnej rady SR (NR SR) Jána Heráka, aby sa vzdal mandátu.

Informoval o tom hovorca liberálov Ondrej Šprlák s tým, že by to bol správny signál v súvislosti s ďalším prípadom podozrenia zo sexuálneho zneužitia. SaS poukázala na to, že spravodajský portál televízie Markíza tvnoviny.sk informuje o tom, že polícia obnovila starý prípad z roku 2018, keď Ján Herák čelil trestnému stíhaniu za sexuálne zneužitie 16-ročného dievčaťa.

Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová uviedla, že prípad obvinenia poslanca Jána Heráka zo zneužitia mladistvej upriamuje pozornosť spoločnosti aj na stále nedokonalý systém koordinovanej pomoci ženám a iným obetiam domáceho násilia, a tiež na systém prevencie.

„Je skutočne nešťastné, keď na jednej strane máme prezumpciu neviny a na druhej strane obeť, ktorej výpoveď sa spochybňuje. Aj preto vyjadrujeme podporu všetkým ženám, ktoré sa doteraz báli prehovoriť. Obete nemôžu ostať nikdy bez podpory. Tak, ako je prioritou vlády boj proti korupcii, malo by sa ňou stať zabezpečenie rýchlej a efektívnej pomoci všetkým, ktorí sú vystavení násiliu alebo hrozbe násilia a to s ohľadom na špecifické potreby, ktoré z ich situácie vyplývajú,“ doplnila Zemanová.

Poslanca Národnej rady (NR) SR Jána Heráka vyzýva vzdať sa poslaneckého mandátu aj strana Za ľudí. Odvoláva sa na medializované informácie, že polícia prešetruje ďalší prípad podozrenia zo sexuálneho zneužitia.

"Strana Za ľudí pevne verí v to, že je povinnosťou štátu a odzrkadlením jeho kvality obhajovať a chrániť predovšetkým práva najslabších a obetí. Keďže dnes bola médiami zverejnená informácia, že polícia prešetruje ďalší prípad podozrenia zo sexuálneho zneužitia a keďže sa podozrenie z tohto činu týka mladistvej osoby, túto situáciu vnímame mimoriadne citlivo. Strana Za ľudí preto vyzýva poslanca Heráka, aby sa vzdal poslaneckého mandátu," uviedlo pre TASR tlačové oddelenie strany Za ľudí.

Portál tvnoviny.sk ďalej pripomína, že Ján Herák čelí aj ďalšiemu stíhaniu za sexuálne zneužitie maloletej, okrem toho musí vysvetľovať aj podozrenie z ohrozovania mravnej výchovy mládeže. Informácií k tomuto prípadu je minimum, keďže ide o osobu mladšiu ako 15 rokov. Podľa obvinení ju mal zneužiť minulý rok v lete počas detského tábora v dedine pri Nitre. Dievča je v detskom domove, trestné oznámenie údajne podala riaditeľka domova. Poslanec obvinenia odmieta.