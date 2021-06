Zničí Remišová Za ľudí?! Podobnosť s Matovičom, prehovorili pobúrení poslanci

Úplný koniec, postupná obnova od odpadlíkov alebo zvrat? Strana Za ľudí sa potáca vo vojnovom stave.

Boj s Máriou Kolíkovou (46) posunula šéfka strany Veronika Remišová (45) do novej roviny, keď na svoju ministerskú partnerku vytiahla pôsobenie v predchádzajúcej vláde Smeru a otvorene hovorí, že očakáva ich odchod. Skupinke okolo Kolíkovej dochádza trpezlivosť a Remišovej slová označujú za stratu súdnosti. Problémom je, že celý spor môže vyvrcholiť tým, že Remišovej nezostane v parlamente žiadny poslanecký klub, čo by znamenalo zánik Za ľudí ako koaličnej strany.

Remišová rozvírila hladinu svojimi vyjadreniami v rozhovore pre Nový Čas, v ktorom ostro zaútočila na svoju stranícku rivalku. Pustila sa už aj do výmeny názorov s exprezidentom Andrejom Kiskom, ktorý žiadal zvolanie snemu a voľbu nového predsedu. Remišová dokonca proti Kolíkovej vytiahla veľmi silnú kartu „antiFico“.

„Kým ja som v opozícii bojovala proti Smeru a ľuďom, ktorí dnes končia vo väzení, Mária Kolíková sedela vo vláde Roberta Fica aj s Robertom Kaliňákom. Bolo to v čase, keď kulminovali všetky veľké kauzy,“ zaútočila Remišová na ministerku z vlastnej strany. Kolíková pôsobila ako tajomníčka na ministerstve spravodlivosti pod Luciou Žitňanskou, odkiaľ napokon odišla.

Podľa poslanca Za ľudí Vladimíra Ledeckého, ktorý patrí k podporovateľom Kolíkovej, Remišová už „úplne stratila súdnosť“. „Veronike Remišovej ide o jej stoličku predsedníčky a stoličku ministerky, a všetko ostatné tomu podriaďuje,“ povedal Ledecký pre Nový Čas. Podobný názor má aj jeho stranícky kolega Marek Hattas. „Jej vyjadrenia ma utvrdili v tom, že potrebujeme nového lídra,“ povedal nitriansky primátor.

V parlamente má Za ľudí 10 poslancov. Na strane vzbúrencov sú piati až siedmi. Ich odchod zo strany by znamenal defacto jej zánik na parlamentnej úrovni a strane by skončil poslanecký klub. Remišová by tak bola predsedníčkou s malou podporou zrejme troch poslancov. Posunuli Remišovej útočné vyjadrenia „kolíkovcov“ bližšie k rozhodnutiu, čo budú robiť ďalej? Podľa našich informácií ešte stále čakajú na to, že sa podarí situáciu v strane urovnať.

Hattas tvrdí, že ešte nie je celkom beznádejná ani situácia v predsedníctve. Práve to by mohlo zvolať mimoriadny snem, ktorý by mohol rozhodnúť o prípadnej zmene vedenia. Remišová síce mocensky zmenila pomery v predsedníctve tak, aby v ňom mala viac stúpencov ako odporcov, podľa Hattasa jej však ani to teoreticky nemusí stačiť. „Pokiaľ bude pani predsedníčka pokračovať v týchto krokoch, tak je celkom dosť možné, že nakoniec nebude mať v predsedníctve ani tú podporu, ktorú má teraz a že sa jej obrátia chrbtom aj tí ľudia, ktorí jej nateraz dôverujú,“ nádeja sa Hattas.

Aké scenáre sú v hre:

1. Remišová ovládne stranu a kolíkovci odídu - tým stratia Za ľudí poslanecký klub v parlamente, koalícia sa dohodne, že napriek tomu nechá ministerky na svojich postoch, aj keď nebudú mať poslancov strany.

2. Kolíkovci odídu a pridajú sa k SaS - sulíkovci získajú výhodnejšiu pozíciu a môžu požadovať ministerské kreslo pre Kolíkovú, Za ľudí nebude mať dosť poslancov a Remišová bude musieť rokovať s Matovičom.

3. Uzmierenie - najmenej pravdepodobné je, že bude snem a vymenia predsedu Za ľudí napríklad za Šeligu alebo Kolíkovú.