Smer chce hlavu ministra vnútra Mikulca: Už podal návrh na mimoriadnu schôdzu

Opozičný Smer-SD už podal potrebné podpisy na iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR.

Informoval o tom predseda Smeru-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii. Predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina) musí podľa rokovacieho poriadku zvolať schôdzu do siedmich dní od podania návrhu.

Šéf Smeru-SD podčiarkol úlohu rezortu vnútra aj v oblasti ochrany štátu a jeho občanov. Udalosti posledných dní podľa Fica potvrdzujú narušovanie pilierov právneho štátu. "Existuje v rámci Ministerstva vnútra (MV) SR pracovná skupina, ktorá rieši mediálne známe kauzy, ktoré sa nazývajú najmä Božie mlyny, Očistec, Judáš či Mýtnik," priblížil Fico s tým, že skupina mala vyhľadávať spolupracujúce osoby, tzv. kajúcnikov, oslovovať ich na ďalšiu spoluprácu, pričom mali podávať účelové výpovede proti vopred vytypovaným osobám s úmyslom ich trestného stíhania.

"Pokiaľ do týchto procesov je negatívne zapojené MV a jeho orgány, musíme skonštatovať, že niekto musí niesť zodpovednosť za to, že MV je v takom stave, v akom je," vyhlásil Fico. Podľa neho o týchto podozreniach existujú reálne poznatky a dokazujú to i nedávne rozhodnutia viacerých inštitúcií. Zopakoval, že informácie zadokumentovala Slovenská informačná služba (SIS) a mali by sa dať použiť ako dôkazy v prípadných trestných konaniach.

Fico naďalej plánuje verejne prečítať správu SIS, ktorú mal poslancom predniesť Kollár na mimoriadnej schôdzi v neverejnom režime. Urobiť tak chce aj napriek hrozbe pokuty, keďže ide o utajovanú informáciu. "Som pripravený prečítať tú správu na schôdzi NR SR, ktorú na mimoriadnej schôdzi v neverejnom režime prečítal predseda NR SR. A budem ju čítať z internetu," povedal Fico s tým, že zároveň potvrdí pravosť informácií šíriacich sa na internete, pretože sa oboznámil so správou SIS, ktorú mali poslanci k nahliadnutiu. "Urobím to aj za cenu priestupku. To máme byť ticho?" dodal a kritizoval aj predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO). Ten podľa neho len tvrdí, že sa nič nedeje. Fico však hovorí o rozklade právneho štátu.