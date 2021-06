Hlas kritizuje dôchodkovú reformu: Väčšina ľudí môže zabudnúť na odchod do penzie po 40 rokoch práce

Mimoparlamentná strana Hlas-SD spolu s Jednotou dôchodcov Slovenska (JDS) odmietajú dôchodkovú reformu, ktorú pripravuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Majú tri základné výhrady, z ktorých jedna sa týka zrušenia stropu dôchodkového veku a jeho náhrady individuálnym stropom, ktorý spočíva v počte 40 odpracovaných rokov. Na to, aby mohol človek odísť do dôchodku po 40 rokoch práce bude treba splniť také podmienky, že na to môže väčšina Slovákov zabudnúť. Uviedol to podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš v utorok po rokovaní s JDS.

Mimoparlamentná strana kritizuje, že sa má dôchodkový vek znovu nadviazať na strednú dĺžku života. "Takto budú musieť dôchodcovia pracovať možno ešte vo veku 68 rokov, možno vo veku 70 rokov a niektorých asi rovno vyvezú v truhlách z fabrík," okomentoval Tomáš.

Tomáš pripomenul, že Krajniak síce sľúbil, že zrušenie stropu vykompenzuje "individuálnym dôchodkovým stropom" v dĺžke trvania 40 rokov. "Podľa doterajšieho znenia zákona však o žiadny individuálny dôchodkový strop nepôjde, ale pôjde o niečo na spôsob tzv. predčasného dôchodku," okomentoval Tomáš s tým, že ľudia však môžu zabudnúť, že po 40 odpracovaných rokoch môžu odísť do dôchodku. Argumentuje to tým, že aj tých 40 rokov bude naviazaných na strednú dĺžku života, a teda počet rokov sa bude postupne nafukovať a okrem toho sa bude priznávať len každý plne odpracovaný rok. "Ešte ťažšou podmienkou je, že nárok na takýto ´predčasný´ odchod do dôchodku budú mať len ľudia, ktorí dosiahnu určitú zákonom stanovenú hranicu dôchodku, ktorá síce ešte nie je určená, ale určite bude tak vysoká, že mnoho najmä nízkopríjmových ľudí sa nikdy do tejto kategórie nedostane," uzavrel Tomáš.

Hlas-SD takisto kritizuje, že zo zákona vypadne 13. dôchodok uhrádzaný zo Sociálnej poisťovne a že bude ohrozená aj samotná výška a valorizácia dôchodkov. Strane sa nepáči, že právo na primerané dôchodky bude musieť po novom zohľadňovať ich vplyv na udržateľnosť dôchodkového systému, čo bude posudzovať Rada pre rozpočtovú zodpovednosť.