Smer sa obracia na Čaputovú: Rozšírenie Trestného zákona môže kriminalizovať kritiku verejných činiteľov

Opozičný Smer-SD vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby nepodpísala novelu Trestného zákona, ktorá zavádza nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania.

Zákon je podľa neho napísaný vágne a môže útočiť na slobodu slova. Ak by zákon hlava štátu nechcela vetovať, strana ju vyzýva obrátiť sa na Ústavný súd (ÚS) SR. Smer-SD nevylučuje, že sa v prípade účinnosti zákona obráti na ÚS sám.

Podľa podpredsedu strany Erika Kaliňáka sa po vstúpení zákona do platnosti môže akákoľvek expresívnejšia politická kritika chápať ako trestný čin. Podľa dôvodovej správy sa totiž ako online šikana chápu aj urážky a nadávky v komentároch, v diskusiách pod fotografiami, videami alebo príspevkami či zverejnenie trápnych, intímnych alebo upravených fotografií alebo videí. Za kyberšikanu sa môže označovať aj vytváranie skupín na sociálnych sieťach mierených proti obeti, "nakrúcanie a zverejňovanie zosmiešňujúcich, urážlivých videí a fotografií bez vedomia a súhlasu obete".

Kaliňák upozornil, že ak občan bude napríklad v komentároch expresívnejšie kritizovať túto vládu, môže na neho niekto podať trestné oznámenie za nebezpečné obťažovanie. Dodal, že pri chránenej osobe sa sadzba za tento trestný čin navyšuje. Chránenou osobou sú podľa neho aj verejní činitelia.

Smer-SD očakáva, že tento zákon podobne ako v prípade ohovárania zaťaží políciu. Kaliňák sa tiež obáva, že zákon bude aplikovaný selektívne v tom, že ľudia môžu byť perzekvovaní za svoj vlastný názor, ale len v prípade, že budú útočiť na vládnu koalíciu.

Do novely zákona schovala koalícia podľa Smeru-SD základné prejavy slobody slova a prejavu. "Môžeme sa rozprávať, aký to má vplyv na spoločnosť, ale musí byť zachovaná sloboda prejavu," vyhlásil Kaliňák o problematike kyberšikany. Smer-SD sa podľa neho nezastáva kyberšikany, vníma dobrý úmysel predkladateľov, no zákon je podľa nich zmätočný.

Novela Trestného zákona má byť účinná od 1. júla tohto roka. Nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania má pokrývať najnebezpečnejšie prípady kybernetickej šikany.