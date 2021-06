Obvinený policajt Marián Zetocha: Vypočúvanie v špeciálnom režime!

Obvineného policajta Mariána Zetochu vypočúvali v pondelok, 7. júna v rámci vyšetrovania takzvaného policajného sledovacieho komanda v špeciálnom režime.

Ako ďalej uvádza portál televízie Joj noviny.sk, Mariána Zetochu vypočúvali bezprostredne po výsluchu bývalého funkcionára Slovenskej informačnej služby Petra Tótha. Podľa medializovaných informácií sa komando podieľalo na sledovaní vtedajšieho opozičného politika Igora Matoviča, právnika a súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a ďalších osôb.

Účelom špeciálneho režimu podľa portálu bolo zabezpečiť minimálny únik informácií z vykonávaného výsluchu. „Advokáti pred vstupom do výsluchovej miestnosti museli odložiť do bezpečnostných schránok svoje mobilné telefóny, nesmú pri výsluchu používať nahrávacie zariadenia. Vyšetrovateľ ich požiadal, aby si do schránok odložili, ak majú, inteligentné hodiny a podobné elektronické zariadenia," napísali noviny.sk. Obhajcovia tiež podľa portálu po takomto výsluchu nemusia dostať od vyšetrovateľov zápisnicu o výsluchu obvineného či svedka. „Poznámky si ale advokáti robiť môžu," uvádza portál.

Portál pripomína, že podľa výsledkov vyšetrovania práve Marián Zetocha zabezpečil vozidlá na sledovanie Matoviča a Lipšica. „Za sledovanie mali policajti podľa vyšetrovacích orgánov dostať úplatky, ktoré im odovzdával práve obvinený Marián Zetocha. Ten ich mal dostávať od podnikateľa Norberta Bödöra," dodali noviny.sk