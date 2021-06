Kolíková rokovala s ministrami EÚ: Inštitút prokuratúry by mal prejsť reformou

Inštitút prokuratúry by mal prejsť reformou. Zhodli sa na tom viacerí ministri spravodlivosti členských krajín Európskej únie (EÚ) v rámci dnešného stretnutia v Luxemburgu.

S takýmto príspevkom do debaty prispela aj slovenská šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Na rokovaní Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci sa preberal diskusný materiál, ktorý súvisel s výzvami, pred ktorými stojí prokuratúra v rámci EÚ. Okrem toho ministri krajín Únie rokovali o ochrane osobných údajov a ich šírení. „Súvisí to aj s dohodou so Spojenými štátmi americkými. Táto dohoda je znovu otvorená a treba ju vyriešiť. Ako na jednej strane chrániť osobné údaje a na druhej strane umožniť aj ich šírenie,“ vysvetlila Kolíková.

Ministri spravodlivosti členských štátov EÚ debatovali aj o takzvanom Akte o digitálnych službách. „Čo vnímam ako dôležité, je zamerať sa na šírenie informácií na sociálnych sieťach, ktoré sú plné nenávisti a majú nezákonný obsah. Tá debata bola o tom, ako zabezpečiť efektívne opatrenia, aby došlo k postihu voči takýmto nenávistným prejavom,“ dodala slovenská ministerka.

Kolíková sa tiež stretla s francúzskym ministrom spravodlivosti Éricom Dupond-Morettim. „Vzájomne sme sprostredkovali, aké máme priority v rámci reformy justície a reformy väzenstva. Jedna z tém v rámci debaty bola aj otázka správneho súdnictva a zriadenia Najvyššieho správneho súdu SR, keďže práve správne súdnictvo je tá téma, ktorá ma svoju dlhoročnú históriu práve vo Francúzsku,“ uzavrela po stretnutí Kolíková. Rezortní kolegovia sa dohodli na ďalšom bilaterálnom stretnutí v Paríži, ktoré by sa malo uskutočniť v októbri alebo novembri.