V koalícii sa schyľuje k ďalším otrasom: Vojna medzi Mikulcom a Krajniakom?!

Riešia ďalší spor.

Minister práce Milan Krajniak (48) ostro vystúpil proti svojmu kolegovi ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (49). Krajniak tvrdí, že nemá pod kontrolou svoj rezort. Prichádza to v čase, kedy opozícia chce práve Mikulca odvolávať v parlamente. Krajniak skritizoval kolegu z OĽaNO v súvislosti s bezpečnostnou situáciou v polícii. „Nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne, tak dobrý minister vnútra nekoná,“ povedal Krajniak v Na telo. Dodal, že sa objavujú prípady, keď sa hovorí o správnych a nesprávnych svedkoch.

„Nemôže to byť tak, že si zase budú v orgánoch činných v trestnom konaní rozhodovať, ktorý svedok je dobrý, ktorý je zlý. Keď na to pán Pčolinský upozornil, už je vo väzbe. Keď pán Kalavský, šéf operatívcov Národnej kriminálnej agentúry, údajne vypovedal o týchto skutočnostiach, už na neho šiel návrh do väzby. Keď to inšpekcia vyšetruje, teraz zoberú pána Szabóa,“ dodal.

Mikulec na Krajniaka reagoval pomerne ostro. „Bohužiaľ, skutočne nerozumiem vyjadreniam pána ministra Krajniaka, podľa ktorého nie je možné, aby jedni policajti zatýkali druhých a opačne. Súčasná vláda deklarovala, že bude pracovať čestne a že spravodlivosť, rovnako ako zákony, platia pre všetkých rovnako. V prípade, ak sa trestnej činnosti dopúšťajú príslušníci Policajného zboru, platí to, samozrejme, aj pre nich. Verím, že nechceme existovať v spoločnosti, kde si budeme zakrývať oči pred páchaním trestnej činnosti bezpečnostnými zložkami len preto, že podľa pána Krajniaka tak dobrý minister vnútra nekoná,“ vysvetlil Mikulec s tým, že roky sa prizerali politickým objednávkam, vyšetrovatelia museli v prvom rade poznať odpoveď na otázku, či je vôľa vyšetrovať nejaký skutok, alebo trestný čin,“ odkázal Mikulec.

Sme rodina kritizuje spôsob vyšetrovania korupčných káuz najmä v súvislosti so zadržaním a obvinením bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského, ktorý bol nominantom strany Borisa Kollára. O Pčolinskom pritom rozhodovali súdy a ponechali ho v kolúznej aj preventívnej väzbe.