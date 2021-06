Šéfka Za ľudí Remišová exkluzívne: Prečo Kolíkovú tak neznáša? Drsný náklad ministerke spravodlivosti!

Obrovské napätie v najmenšej koaličnej strane. Šéfka Za ľudí Veronika Remišová (45) sa rozhodla zotrvať na predsedníckej stoličke napriek odporu časti strany.

Mimoriadny snem, ktorý mal rozhodnúť o novom šéfovi Za ľudí, nebude a zostávajúci členovia Za ľudí čakajú na krok skupinky okolo ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (46). Remišová v otvorenom rozhovore pre Nový Čas hovorí, čo bude ďalej s koalíciou aj so samotnou stranou, ktorá rozštiepením príde o klub v parlamente.

Aká je momentálne situácia v Za ľudí?

- Pani Kolíková a skupina okolo nej vyvolali vojnu a mediálnymi výstupmi rozstrieľali stranu ako rešeto. Následne vytvorili v strane frakciu, ktorá vždy znamená štiepenie a v 99 % aj odchod. Ja sa chcem sústrediť na rozvoj strany v regiónoch a na to, prečo nás ľudia volili – dosahovanie výsledkov pre ľudí.

Vyzerá to tak, akoby ste boli už zmierená s tým, že odchádza veľká časť strany preč.

- Keď niekto vytvorí frakciu a rozštiepi stranu kvôli osobným ambíciám, tak v politickej histórii Slovenska frakcie vždy znamenali odchody. Mrzí ma, že kolegovia takto ničia úsilie všetkých členov strany a výsledky, ktoré strana dosiahla.

Očakávate, že strana zostane bez Márie Kolíkovej?

- Máriu Kolíkovú rešpektujem ako odborníčku. No Mária Kolíková ako politička – tu sú naše politické príbehy do veľkej miery rozdielne. Kým ja som v opozícii bojovala proti Smeru a ľuďom, ktorí dnes končia vo väzení, Mária Kolíková sedela vo vláde Roberta Fica aj s Robertom Kaliňákom. Bolo to v čase, keď kulminovali všetky veľké kauzy. Keď Robert Fico nadával novinárom do protislovenských špinavých prostitútok, alebo keď prepukla kauza Bašeternák, tak v zlomových okamihoch som nepočula od nej ani slovo protestu proti škandálom, ktoré vtedajšia vláda páchala. Na rozdiel od iného štátneho tajomníka, zhodou okolností tiež nominanta strany Most, Roberta Ondrejcsáka, ktorý počas vlády Smeru ostro vystupoval proti škandálom a mal z toho problémy aj vo vlastnej strane. Preto tento boj vo vnútri strany vnímam ako zápas o charakter strany a hodnoty, na ktorých je strana postavená.

Kolíková hovorí, že ste pred časom v koaličnej kríze nebojovali za štvorkoalíciu tak hlasno, ako sa rozhodlo predsedníctvo a že ste rokovali o trojkoalícii bez SaS. Je to pravda?

- Výsledok koaličnej krízy bol, že som vyrokovala štvorkoalíciu aj všetky podmienky, ktoré sme mali ako predsedníctvo strany. Navyše koaličný partner požadoval odchod Márie Kolíkovej a Juraja Šeligu zo svojich funkcií. A vyrokovala som, že tieto podmienky koaličný partner neuplatňoval. Ale áno, tu pri vládnej kríze sa naplno ukázali naše hodnotové rozdiely. Pre mňa predčasné voľby boli červenou čiarou, za ktorú som nebola ochotná ísť, pre Máriu Kolíkovú boli predčasné voľby a teda návrat Fica a Pellegriniho prijateľným rizikom, ktoré bolo treba podstúpiť. A tu sme sa rozchádzali. Všetko nasvedčovalo tomu, že vláda Smeru/Hlasu je v zóne komfortu pani Kolíkovej, keďže ona už v takej vláde a počas najhorších káuz vtedajšej zostavy sedela. Bez toho, aby proti ich kauzám verejne protestovala. Pre mňa to bolo neprijateľné. A tak som aj počas vládnej krízy komunikovala a viedla rokovania.

Vy ste ale boli ochotná zostať vo vláde bez SaS?

- Ja som presadzovala to, čo sme odhlasovali na predsedníctve.

Kolíková hovorí, že dostala od vás ponuku sedieť vo vláde bez SaS.

- Pani Kolíková vytrháva z kontextu čiastkové informácie z priebehu interných rokovaní. Alternatív bolo veľa a rokovania sa nejakým spôsobom vyvíjali. Mimochodom väčšina našej členskej základne preferovala trojkoalíciu pred rozpadom vládnej koalície a predčasnými voľbami. Pre mňa bol hlavný cieľ, aby sme zabránili návratu Smeru a Hlasu, čo by pri predčasných voľbách bola takmer stopercentná istota. Mária Kolíková bola ochotná toto riziko podstúpiť, ja nie. Keď ideme do vynášania z interných rokovaní, tak keby som mala začať hovoriť, ktorí ľudia z Kolíkovej frakcie chodili za mnou, aby som ich navrhla koaličným partnerom za ministrov, bola by to nepekná diskusia. Práve preto vnútorné rokovania majú ostať medzi partnermi, to je základ slušnosti, dôvery medzi partnermi a kultivovaných vzťahov.

Za kompromisného kandidáta na predsedu ste navrhli Juraja Šeligu. Je ešte v hre, že sa stane predsedom Za ľudí?

- Ja som ponúkla, že nebudem kandidovať s tým, že nebude kandidovať ani Mária Kolíková, keďže pre časť ľudí je neprijateľné, aby bola Mária Kolíková predsedníčkou strany a teda hrozí rozkol v jednej alebo druhej časti. Ako kompromis som navrhla Juraja Šeligu. Mária Kolíková sedela vo vláde Smeru aj po vražde Jána Kuciaka, Juraj Šeliga bol vtedy na námestiach a bojoval proti Ficovej vláde rovnako ako ja z opozície. Preto smeroval môj návrh k nemu a bol konzistentný s hodnotami, na ktorých strana vznikla.

Do akej miery je stále možné, že sa stane predsedom?

- Mária Kolíková túto ponuku odmietla a vytvorila frakciu, takže návrh už nie je na stole.

Budete chcieť teraz odvolať ministerku Kolíkovú z funkcie ministerky spravodlivosti?

- To je predčasná otázka.