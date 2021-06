Novela zákona o štátnej službe spôsobila rozruch: Vyhadzovanie vedúcich bez udania dôvodu? Ostrá reakcia Pellegriniho!

Odvolávanie nepohodlných štátnych zamestnancov z vysokých funkcií, alebo snaha o očistenie štátnej správy od „zabetónovaných smerákov“?

Názory na novelu zákona o štátnej správe sa líšia podľa toho, z ktorej strany sa na ňu pozeráte. Poslanci vládnej OĽaNO ju považujú za nevyhnutný nástroj na to, aby sa pomery v štátnej správe dostali do normálu, podľa opozície ide, naopak, o politické lynčovanie. Veľmi rozporuplné reakcie vyvoláva novela aj v odborných kruhoch. Čo by sa jej prijatím zmenilo a aké sú argumenty jednej aj druhej strany?

Ak bude novela schválená, generálny tajomník služobného úradu bude mať právo odvolať z funkcie ktoréhokoľvek vedúceho zamestnanca alebo štátneho zamestnanca vo vedúcej funkcii, a teraz pozor: Bez udania dôvodu!

Podľa šéfa opozičného Hlasu Petra Pellegriniho má táto zmena „slúžiť tejto vládnej garnitúre na odkrágľovanie a likvidáciu ďalších nepohodlných štátnych úradníkov“. „Hovoríme tu o odvolaní generálnych riaditeľov sekcií, vedúcich útvarov, čo sú všetko profesionáli, ktorí nemajú s politikou nič a od tohto momentu sa bude každý z nich cítiť ohrozený,“ argumentuje Pellegrini. Šéf OĽaNO a minister financií Igor Matovič tvrdí, že odpolitizovanie štátnej správy nie je možné v situácii, keď si Smer zabetónoval na všetkých teplých miestočkách svojich ľudí.

„Treba oddeliť štátnych úradníkov od politiky, len, bohužiaľ, Smer-SD si dosadil na všetky vedúce pozície v štáte vlastných ľudí a potom zmenil rok pred voľbami zákon, aby ich tam mohli zabetónovať,“ tvrdí Matovič. „Naším cieľom je tieto pozície uvoľniť a urobiť na ne riadne výberové konania,“ dodáva k tomu poslanec OĽaNO Lukáš Kyselica. Tento systém by však podľa kritikov mohol motivovať vysokých štátnych úradníkov k tomu, aby boli bezhranične lojálni voči nadriadeným.

Odvolaní sa môžu súdiť

Táto snaha môže byť problematická nielen z politického, ale aj z právneho hľadiska. „Bezdôvodné odvolanie vedúceho zamestnanca by mohlo zasahovať do princípu právnej istoty a tiež do akejsi predvídateľnosti práva,“ hovorí k tomuto problému advokát Róbert Bános. Odvolaným predstaviteľom podľa neho nič nebude brániť v tom, aby sa so štátom súdili. V prípade, ak zákon prejde všetkými inštanciami vrátane Ústavného súdu, na ktorý sa podľa Bánosa dostane, však bude ich šanca na úspech minimálna. Čo si o kontroverznej novele myslia samotní štátni zamestnanci, ktorých by sa týkala? Minimálne dvaja prednostovia okresných úradov ju podľa našich informácií vidia ako veľmi problematický nástroj, nechceli ju však v súčasnom štádiu verejne komentovať.

Naopak, prednosta Okresného úradu Rožňava Jaroslav Šíp, ktorý sa do funkcie dostal už za súčasnej vlády ako nezávislý, je skôr jej priaznivcom. „Predstavte si, že ste manažér a nemôžete nikoho vymeniť, napriek tomu, že máte dôvody alebo podozrenie,“ vyjadril sa pre Nový Čas. Veľkým odporcom novely je naopak Konfederácia odborových zväzov (KOZ). „Takáto právna úprava nielen priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty, ale spôsobí, že nebude zabezpečená kontinuálna odborná činnosť štátnych úradov,“ hovorí prezident KOZ Marián Magdoško.