Stop miešaniu vakcín na Slovensku! Po Astre nemôžete dostať Pfizer ani Modernu: Jasné zdôvodnenie odborníkov

Je rozhodnuté! Konzílium odborníkov sa tento týždeň zaoberalo nielen zmenami v COVID automate či výhodami pre zaočkovaných, ale aj mimoriadne horúcou témou miešania vakcín.

Kombinácia očkovacích látok však dostala od expertov stopku a ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (51) tak nezostalo iné, ako zmietnuť túto možnosť zo stola. Nový Čas zisťoval dôvody!Na pravidelnom štvrtkovom zasadnutí konzília dospeli odborníci k záveru, že miešanie vakcín neodporúčajú.priblížila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová. Po miešaní vakcín volali mnohí najmä po tom, čo Slovensko pozastavilo očkovanie AstraZenecou. Báli sa o svoje zdravie, no hlavným dôvodom bol nedostatok oxfordskej vakcíny na Slovensku. Preto sa touto látkou už takmer mesiac očkujú len tí, ktorí čakali na druhú dávku.

Lengvarský hovorí, že dá na rady odborníkov a miešanie vakcín nepovolí. „Ministerstvo zdravotníctva bude rešpektovať rozhodnutie konzília odborníkov, a tak ako doteraz nebude možná kombinácia vakcín proti ochoreniu COVID-19. Teda rovnaká vakcína sa bude aplikovať pri prvej aj druhej dávke. Sledujeme však najnovšie poznatky v tejto oblasti,“ uviedol tlačový odbor ministerstva zdravotníctva.

Zdôvodnenie odborníkov

Členmi konzília sú skúsení epidemiológovia či lekári. Ako vysvetľujú svoj odmietavý postoj k miešaniu vakcín? „Najlepšie je, keď človek dostane obe dávky rovnakej vakcíny. Ak to nie je možné, tak by sa mala podať druhá dávka rovnakej vakcíny od iného výrobcu - čiže miešame napríklad Pfizer a Modernu alebo AstraZenecu s Johnsonom alebo so Sputnikom, pretože tieto vakcíny majú rovnaký princíp," hovorí hlavná epidemiologička Henrieta Hudečková. „Po očkovaní rôznym druhom vakcín môžu vzniknúť závažnejšie nežiaduce účinky,“ dodala epidemiologička Zuzana Krištúfková.

Zhruba pred mesiacom zverejnili vedci predbežné výsledky štúdie, ktorá skúmala miešanie vakcín. Zistilo sa, že kombinovanie očkovacích látok od rôznych výrobcov zvyšuje výskyt miernych až stredne závažných vedľajších účinkov. V štúdii skúmali kombináciu očkovacích látok od firmy AstraZeneca a Pfizeru.

Napriek tomu, že na Slovensku bolo aj bude kombinovanie vakcín zakázané, viacerých zaočkovaných prvou dávkou pozývajú prostredníctvom SMS správy na druhú dávku inej vakcíny. Národné centrum zdravotníckych informácií upozorňuje, aby Slováci tieto správy ignorovali. Chybné správy súvisia s nekompletnými dátami z vakcinačných centier.