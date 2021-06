Šeliga to povedal na rovinu: Má v úmysle kandidovať na predsedu Za ľudí?

Poslanec Juraj Šeliga momentálne nemá v úmysle kandidovať na predsedu strany Za ľudí.

Uviedol to dnes v diskusnej relácii televízie Joj Na hrane v reakcii na výrok predsedníčky strany Veroniky Remišovej, že by mohol byť kompromisným kandidátom. Podľa Šeligu je na to, aby ktokoľvek kandidoval, najskôr potrebné zvolať snem.

„V tejto chvíli sa mi nezdá, že by som tým niečo vyriešil, ak by som ja kandidoval," povedal Śeliga s tým, že v súčasnosti sú prúdy v strane Za ľudí „úplne inde". Šeliga doplnil, že jeho postoj sa môže zmeniť, ale dôležité je, aby sa konal snem a diskusia. „Lebo vôbec nie je vylúčené, že pani Remišová bude stále predsedníčkou, vôbec nie je vylúčené, že pani Kolíková bude predsedníčkou, alebo niekto tretí, štvrtý, piaty," zdôraznil. Dodal však, že podobné diskusie by sa mali uskutočňovať za zatvorenými dverami.