Prvá firma žaluje Slovensko za nevyplatenie pomoci, v hre sú ťažké milióny: Prečo Matovič nekoná?!

Štát sa zdráhal vyplatiť pomoc podnikateľom príliš dlho.

Firmám začínajú praskať nervy a objavila sa už prvá, ktorá za to Slovensko zažalovala. Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) jej žalobu prijal a oznámil, že sa ňou bude zaoberať. Krok spoločnosti Denim Retail chcú nasledovať aj ďalšie firmy. Čo na to podnikatelia a politické špičky?!

Firiem, ktoré zvažujú žalobu na Slovenskú republiku za nevyplatenie pandemickej pomoci, sú podľa informácií Nového Času určite desiatky, možno dokonca aj stovky. Prvým odvážlivcom sa stala firma Denim Retail, ktorá prevádzkuje sieť predajní odevov. „Firmu držíme naďalej v chode iba z vlastných rezerv a nových úverov,“ posťažoval sa Denníku N majiteľ Ondrej Konečný.

Legislatíva o poskytnutí pomoci podnikateľom, ktorí museli mať počas najkritickejších mesiacov pandémie koronavírusu zatvorené prevádzky, bola už kompletne pripravená. Takzvaný odškodňovací zákon pripravilo ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka, no táto agenda neskôr prešla pod ministerstvo financií, a to v tejto veci stále nekoná. Prečo, to nie je úplne jasné.

„Úprimne - nečudujem sa, že takáto žaloba prišla, keďže odškodňovací zákon je na stole ministra financií a nič sa s ním nedeje,“ povedal vo štvrtok Novému Času minister hospodárstva Richard Sulík. „Na ťahu je však teraz ministerstvo financií, ktoré si túto agendu zobralo pod seba,“ povedal nám Sulík. Oslovili sme v tejto veci aj ministerstvo financií, to však do našej uzávierky nereagovalo.

Pridajú sa stovky ďalších?

Príklad reťazca Denim Retail pritom plánujú rýchlo nasledovať mnohé ďalšie firmy, čo nám potvrdil aj predseda Iniciatívy slovenských maloobchodníkov (ISKM) Daniel Krakovský. „Budú to desiatky, možno stovky firiem, ktoré čakali na to, či prejde odškodňovací zákon. Keďže z ministerstva financií zaznelo, že o odškodnení neuvažuje, tak sa to teraz určite rozhýbe,“ hovorí Krakovský.

Upozorňuje, že maloobchodné prevádzky boli zatvorené sedem a pol mesiaca. Mnohí podnikatelia pritom podľa neho tlačia pred sebou obrovské množstvo dlhov a spoliehali sa na to, že štát sa na strate spôsobenej pandémiou bude nejakým spôsobom podieľať. „My sme nežiadali o náhradu zisku, nám stačilo, aby nám boli vykompenzované náklady, ktorých sme sa nevedeli zbaviť zo dňa na deň,“ uvádza Krakovský.

Podľa šéfa ISKM je dokonca možné, že už je aktuálne na ESĽP viacero podobných žalôb na štát od slovenských firiem, a nielen tá od Denim Retail. „Je to možné, dokonca aj vysoko pravdepodobné. Viaceré firmy mali túto žalobu nachystanú a čakali len na to, či sa štát k tomuto problému postaví čelom, alebo nastúpia žaloby,“ hovorí Krakovský.