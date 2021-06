Bezpečnostný analytik o zadržaní šéfa Úradu inšpekčnej služby Szabóa: Je to katastrofa, sme na smiech!

Elitní policajti mali opäť plné ruky práce! Národná kriminálna agentúra vo štvrtok ráno zadržala šéfa Úradu inšpekčnej služby Adriána Szabóa.

Na krku má obvinenia z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie. Ešte prednedávnom sa zúčastnil na kontroverznej schôdzke najvyšších predstaviteľov štátu v SIS, na ktorej bola aj prezidentka Zuzana Čaputová (47) či premiér Eduard Heger (45). Nový Čas zisťoval u odborníkov, či to predstavuje bezpečnostné riziko.

Ešte pred pár týždňami bol Szabó súčasťou rokovania desiatich vysokopostavených osôb, na ktorom sa riešilo vyšetrovanie veľkých káuz, a teraz skončil v putách.

„Úrad špeciálnej prokuratúry môže potvrdiť, že bol zadržaný riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, a to v súvislosti s jeho obvinením pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupčnú trestnú činnosť. Tá mala spočívať v prijatí spotrebnej elektroniky a finančnej hotovosti minimálne vo výške 20-tisíc eur. Bola zadržaná len jedna osoba, v danej veci sú však obvinené celkovo tri osoby,“ uviedol hovorca Generálnej prokuratúry Dalibor Skladan.

V prípade má byť obvinený ešte aj bývalý šéf finančnej polície Bernard Slobodník, od ktorého mal prijať Szabó televízor a dať mu za to hodinky. Obvinenie má na krku aj jeho podriadený Marián Kučerka. Minister vnútra Roman Mikulec už v utorok pre Denník N avizoval, že chce šéfa inšpekčnej služby odvolať, nakoniec ho zatkli.

Kollár: Ešte nie je vinný!

Paradoxom je, že NAKA ide po krku Szabóovi a inšpekcia, ktorej šéfuje, zas ide po krku exšéfovi NAKA Branislavovi Zurianovi. Tento absolútny rozvrat v polícii komentuje Heger slovami, že orgány činné v trestnom konaní majú rozviazané ruky.

„Vláda nezasahuje do vyšetrovania. To je jediná cesta k obnove právneho štátu, o rozklad ktorého sa postarali vlády Roberta Fica,“ povedal Heger, ktorý nedávno so Szabóom rokoval v špeciálnej miestnosti SIS. Zhovorčivejší nebol ani šéf parlamentu Boris Kollár, ktorý sa na tajnej schôdzke tiež zúčastnil

„Neprináleží mi to a nikde nie je vytesané do kameňa, že keď niekoho vypočúva alebo obviní NAKA, je ten človek aj vinný. Na to si budeme musieť počkať a rozhodnú o tom orgány na to určené, nie politici ani novinári,“ povedal Novému Času.

„Nemám o rozpracovaných prípadoch žiadnu vedomosť a neprislúcha mi komentovať prácu orgánov činných v trestnom konaní,“ hovorí minister Mikulec s tým, že ak špeciálny prokurátor potvrdí závažné informácie, predloží návrh na jeho odvolanie.

Ide o náhodu?

Szabó je ďalším vysokým funkcionárom, ktorý čelí obvineniam. Na poste bol od apríla 2019, keď ho nominovala vtedajšia ministerka vnútra Denisa Saková. Tej sa jeho zadržanie nepozdáva.

„Na základe medializovaných informácií bola správa SIS posunutá na ďalšie šetrenie Úradu inšpekčnej služby. Po krátkom čase od kontroverzného stretnutia v priestoroch SIS zadrží NAKA šéfa Úradu inšpekčnej služby. Je to náhoda, alebo niekomu prekáža možné vyšetrovanie?“ pýta sa Saková.