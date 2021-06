Richard Sulík o roztržkách SaS a OĽANO: Boli sme vystavení útokom

Vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík nesúhlasí s tvrdením, že jeho strana a hnutie OĽANO mali medzi sebou roztržky pri novelizácii štátneho rozpočtu.

"My sme boli vystavení útokom," vyhlásil na utorkovej tlačovej konferencii Sulík s tým, že SaS si len povedala svoj názor. "My si povieme svoj názor, to je dôležité si povedať svoj názor. Treba aj jasne povedať, keď niekto iný príde s názorom, ktorý sa nedá označiť inak ako hlúposť. Ale to neznamená, že treba osobne útočiť alebo osočovať. Toto my nerobíme, prinajmenšom si dávame veľkú snahu to nerobiť," povedal Sulík. Treba pritom podľa neho rozlišovať a nepaušalizovať pri vyjadreniach o spore medzi SaS a OĽANO. Skonštatoval, že treba niekedy povedať svoj názor, najmä ak ide o nejakú hlúposť, pretože napokon by sa takáto hlúposť mohla prijať v parlamente. SaS si podľa neho len povedal svoj názor, no neosočovala.

Na otázku o situácii počas vládnej krízy, keď mala byť vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) za trojkoalíciu, odpovedal, že ak je to pravda, nijako jej to nevyčíta. Poznamenal, že takéto klebety sa dostávali aj k nemu, hovorí však o legitímnom postoji. Priznal, že aj on pred časom pri zostavovaní vlády zvažoval, že by mohla vzniknúť i trojkoalícia. Na margo situácie v strane Za ľudí dodal, že prípadný rozpad strany by nebol dobrý ani pre koalíciu. Na druhej strane je zas podľa neho normálne, že strany vznikajú alebo sa rozpadajú. "Je to obvyklý jav, že sa strana niekedy rozpadne, alebo že sa množí delením," povedal.

V súvislosti s informáciami a podozreniami plynúcimi zo správ Slovenskej informačnej služby (SIS), ktorým sa venovali najvyšší predstavitelia štátu, ale aj poslanci Národnej rady (NR) SR, uviedol, že ak by sa pravosť informácií nepotvrdila, bolo by to na odvolanie šéfa SIS. K podozreniam plynúcim z informácií sa však vyjadriť nechcel, pretože správu podľa vlastných slov nevidel. Nevie teda, čo by sa muselo potvrdiť, aby to ohrozilo koalíciu.

Sulík sa vyjadril aj k ambícii Ministerstva vnútra (MV) SR skrátiť predvolebné moratórium na 48 hodín. Poznamenal, že v koalícii o tomto ešte nediskutovali. SaS podľa jeho slov takúto zmenu podporuje. "Budeme za ňu aj hlasovať," poznamenal. Víta preto, že sa minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) pustil do takýchto zmien.