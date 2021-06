Rozbroje v strane Za ľudí, napätie sa stupňuje: Remišová urobila nekompromisné rozhodnutie!

Predsedníčka koaličnej strany Za ľudí Veronika Remišová odvolala z funkcie generálneho manažéra strany Romana Krpelana.

Remišová to potvrdila pre TASR s tým, že s jeho prácou bola dlhodobo nespokojná. V strane naďalej pretrvávajú diskusie o budúcnosti a prípadnej zmene vedenia, v utorok večer sa má zísť predsedníctvo. Zakladateľ Za ľudí a exprezident Andrej Kiska adresoval členom predsedníctva list, v ktorom vyzýva na zvolanie mimoriadneho snemu, a to čo najskôr.

Remišová hovorí, že s prácou Krpelana boli nespokojní aj ďalší členovia strany a predsedníctva. "Generálny manažér má podľa stanov koordinovať celkovú činnosť strany na národnej aj regionálnej úrovni, ale doterajšie výsledky jeho práce boli neuspokojivé, či už šlo o predvolebnú kampaň, alebo organizáciu práce strany po voľbách," uviedla Remišová pre TASR. Tvrdí, že viackrát svoje rozhodnutie odložila a dala šancu na zlepšenie práce.

Krpelan pre TASR pripomenul, že skutočným dôvodom a snahou o jeho odvolanie je odlišný názor na to, či by strana mala mať mimoriadny snem. "Po minulotýždňovej snahe o odvolanie Tomáša Lehotského ako riaditeľa kancelárie strany Za ľudí ide o jasnú a účelovú snahu zmeniť na poslednú chvíľu pomery v predsedníctve, kde mala Veronika Remišová doteraz menšinu," povedal Krpelan s tým, že preto Remišová nedala ešte hlasovať o zvolaní mimoriadneho snemu. Dodal, že generálny manažér a riaditeľ kancelárie sú automaticky členmi predsedníctva strany s hlasovacím právom.

K situácii v strane sa vyjadril aj Kiska. V liste, ktorý má TASR k dispozícii, píše, že pokiaľ sa diskusia o smerovaní strany nedá vyriešiť dohodou vo vedení, musia o tom rozhodnúť jej členovia. Vyzval tiež do mimoriadneho snemu ukončiť mediálne výstupy a nerealizovať žiadne zmeny vo vedení strany. Kiska píše, že v súčasnosti nemá žiadne právomoci ani osobné preferencie. Remišová na sociálnej sieti uviedla, že sa s Kiskom stretla uplynulý víkend. "Zhodli sme sa, že riešenie sporov v médiách strane škodí a nemôže pokračovať," uviedla. Dodala, že sa ako predsedníčka strany snaží, aby sa pri riešení sporov dvoch krídiel vrátili k racionálnej diskusii všetkých členov.

Viacerí členovia predsedníctva Za ľudí vrátane ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej žiadajú mimoriadny snem, na ktorom by sa volilo nové vedenie. Remišová podľa nich vedie stranu nedostatočne, stratila ich dôveru. Kolíková označila otázku o svojej možnej kandidatúre na šéfku strany za predčasnú. Snem žiadajú zvolať aj viaceré krajské predsedníctva strany. Kolíková cez víkend uviedla, že keď sa rozhodne o zvolaní snemu, do jeho konania vidí priestor na diskusiu o ďalšom fungovaní strany aj o prípadnom novom lídrovi. Práve v tomto čase by sa mali podľa nej so svojou víziu ukázať prípadní záujemcovia o predsednícky post.