Koaličný poslanec sa tvrdo pustil do opozície: Nehovorte, že za vašej vlády sa nediali špinavosti!

Poslanci Národnej rady (NR) SR Igor Kašper (Sme rodina) a Tomáš Lehotský (Za ľudí) tvrdia, že správa SIS sa týka neživých prípadov.

Stretnutie najvyšších ústavných činiteľov v budove SIS nepovažujú za nesprávne. Poslanci Richard Takáč (Smer-SD) a nezaradený poslanec z mimoparlamentného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok sú za zverejnenie obsahu správy. Uviedli v nedeľnej politickej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.

Opozícia podľa Lehotského v tejto téme zavádza a ľuďom podsúva „príbehy“ či konšpirácie. „Nehovorte mi, že za vašej vlády sa nediali špinavosti. Ale to neznamená, že za našej sa dejú. To tvrdíte len vy. My postupujeme štandardne. Stretávajú sa ústavní činitelia na pôde SIS a prechádzajú si tieto informácie. Dostali sa aj do parlamentu,“ povedal smerom k opozičným poslancom. Opozícia podľa neho spochybňuje fungovanie štátnych inštitúcií a procesy, keďže vo väzbe sú aktuálne špičky polície, prokuratúry a súdov bývalej vlády.

Spolu s Kašperom sú za to, aby orgány činné v trestnom konaní a tie, ktorých sa téma týka, tieto veci vyriešili. Kašper doplnil, že je rád, že správa SIS prišla do parlamentu. Poznamenal, že sa dozvedeli skutočnosti, ktoré siahajú roky dozadu. Podľa jeho slov sa ukázalo, že úzka skupina ľudí si sprivatizovala spravodlivosť.

Takáč si myslí, že každý z desiatich účastníkov stretnutia v SIS klamal a zavádzal v tom, že nejde o živé prípady. Zopakoval, že existuje skupina vyšetrovateľov z NAKA, vrátane špeciálnej prokuratúry spolu s operatívcami, ktorí riadia výpovede kajúcnikov tak, aby niektorí terajší opoziční politici boli nezmyselne držaní v kolúznej väzbe. Pýta sa preto, kto ich riadi. Podľa Šutaja Eštoka bolo stretnutie neštandardné. Keďže na ňom bol aj šéf inšpekčnej služby rezortu vnútra, určite sa podľa neho hovorilo o živých prípadoch.

Koaliční poslanci popreli, že by sa občanom Slovenska mali zvyšovať dane. Lehotský poukázal na to, že deficit je vysoký. Ekonomika má podľa jeho slov reálne problémy práve pre pandémiu, nie pre rozhadzovanie. Podľa Kašpara hnutie Sme rodina so zvýšením DPH súhlasiť nebude. Opoziční poslanci okomentovali, že nefunkčnosť vládnej koalície sa prejavila aj pri predkladaní návrhu štátneho rozpočtu.

Lehotský nezvolenie podpredsedu NRSR nevníma ako nedôveru voči jeho osobe, vníma to ako koaličný problém. Téma sa má otvoriť na koaličnej rade. Predpokladá, že sa o toto miesto v júni bude uchádzať opäť. Kašpar verí, že sa ho podarí zvoliť. Verí, že koalícia vydrží do konca volebného obdobia.

Podľa poslanca Takáča sa vláda rozpadne do konca roka. Pochybuje o tom, či Lehotského za podpredsedu NRSR volili jeho kolegovia zo strany Za ľudí. Podľa Šutaja Eštoka je vláda v rozvrate. Vládna koalícia podľa neho nemá legitimitu.