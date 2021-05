Rodí sa nové politické spojenectvo?! Prekvapivé správanie Kollára a Pellegriniho v priamom prenose

Súhlasím, presne tak, nemôžem nesúhlasiť. To boli najčastejšie vyjadrenia, ktorými sa v sobotu navzájom častovali predseda parlamentu Boris Kollár a šéf najsilnejšej opozičnej strany Hlas-SD, expremiér Peter Pellegrini.

V diskusii Sobotné dialógy RTVS namiesto očakávaného konfliktu medzi dvoma predstaviteľmi opačných politických táborov s podrezanými jazykmi panovala vo väčšine tém skôr vzácna zhoda v názoroch.

Podľa šéfa Hlasu je práve Kollár človekom, od ktorého koalícia najviac závisí. „Má to v rukách on a ja pevne verím, že ako štátnik raz pochopí, že to takto nemôže byť a pretečú mu nervy,“ púšťal Pellegrini balóniky smerom ku Kollárovi.

Obaja politici našli zhodu v pohľade na kolúznu väzbu, za ktorej skrátenie Kollár dlhodobo bojuje, ale tiež pri téme utajeného stretnutia najvyšších štátnych predstaviteľov v budove Slovenskej informačnej služby (SIS). Pellegrini pochválil Kollára za to, že otvoril parlamentnú schôdzu o tejto téme a osobne na nej aj prečítal utajenú správu SIS.

„Keď to čítal, v parlamente bolo také ticho, že muchu by ste počuli bzučať, pretože to boli také zarážajúce informácie,“ vyjadril sa Pellegrini. „V tomto prípade ja ďakujem, pán predseda, lebo vy ste urobili veľkú vec,“ pochválil šéf opozície predsedu parlamentu.