Fiasko pri voľbe podpredsedu parlamentu: Kto z koalície zradil pri hlasovaní?!

Kto môže za neúspech piatkovej voľby podpredsedu parlamentu? Tým sa prekvapivo nestal poslanec strany Za ľudí Tomáš Lehotský, ktorý mal nastúpiť na miesto uvoľnené Jurajom Šeligom.

V koalícii to vrie a trenice medzi jej jednotlivými stranami dostali ďalší impulz práve na piatkovom rokovaní parlamentu. To, čo pôvodne vyzeralo ako povinná jazda, sa skončilo ako potupa pre stranu Za ľudí a koalíciu ako takú. Koaliční poslanci mali pri hlasovaní o personálnych otázkach len dve úlohy. Zvoliť za nového predsedu výboru pre sociálne veci Vladimíra Ledeckého a za nového podpredsedu parlamentu Lehotského. Prvú úlohu si splnili, druhú nie. Kde nastal problém, je veľmi ťažké zistiť. Isté však je, že niekto z koalície ho musel nečakane potopiť. Lehotský nakoniec získal len 75 hlasov, teda chýbal mu jediný hlas.

Kde sa stala chyba?

Čo na to hovorí samotný ohrdnutý poslanec Za ľudí? Podobne ako všetci ďalší oslovení koaliční poslanci, ani on nerozumie, kde sa stala chyba. „Koalícia si musí povedať, či chce, alebo nechce ďalej pokračovať,“ vyjadril sa Lehotský pre Nový Čas. Váži si každý jeden hlas, ktorý získal, a hoci ho mrzí, že ich nezískal viac, neberie to ako výraz nespokojnosti so svojou osobou. „Chýbajúce hlasy nie sú prejavením nedôvery voči mojej osobe, ale je to výsledkom pnutia vo vládnej koalícii,“ mieni Lehotský.

Ostrejšia bola jeho stranícka kolegyňa, ministerka spravodlivosti a možná budúca šéfka Za ľudí Mária Kolíková. „To, že náš kandidát nebol zvolený, je, samozrejme, signál, že tu nefunguje základná dôvera medzi partnermi. Ak nedôjde k jeho zvoleniu v júni, teda na najbližšej schôdzi, znamená to, že bude treba prehodnotiť, či má zmysel, aby sme zostali v tejto koalícii,“ napísala ešte v piatok večer na sociálne siete.

Nikto sa nechce priznať

To, kto mohol Lehotského potopiť, zostáva skutočnou záhadou, keďže všetci sa svorne zaprisahávajú, že oni to neboli. Podľa logiky veci by mohlo padať podozrenie napríklad na tri poslankyne Za ľudí, ktoré stoja za súčasnou šéfkou strany Veronikou Remišovou. Lehotský totiž patrí k podporovateľom jej rivalky Kolíkovej. Takéto vysvetlenie však odmieta predseda parlamentného klubu strany Juraj Šeliga. „Celý poslanecký klub vyjadril jednohlasne podporu pánovi Lehotskému. Ja našim poslancom verím,“ vyjadril sa v sobotu pre Nový Čas.

To isté nám povedali aj predsedovia poslaneckých klubov ďalších koaličných strán. „Poslanci nášho klubu, ktorí sa zúčastnili tajnej voľby, hlasovali podľa dohody, ktorá bola na Tomášovi Lehotskom a Vladimírovi Ledeckom. Mrzí nás, že pán Lehotský nakoniec nebol zvolený,“ uviedol šéf poslancov OĽaNO Michal Šipoš. „Od nás bolo na rokovaní prítomných 11 poslancov a všetci podporili pána Lehotského aj pána Ledeckého,“ povedala nám aj šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Pochybenie odmieta aj predseda parlamentu a koaličnej strany Sme rodina Boris Kollár. „My sme mali pokyn hlasovať za,“ uviedol v relácii Sobotné dialógy RTVS. Vyjadril však presvedčenie, že pri opakovanej voľbe Lehotský už bude zvolený. „Som presvedčený, že tento problém prekonáme na júnovej schôdzi a bude to v poriadku,“ dodal predseda parlamentu. Kto je teda vinníkom piatkovej blamáže v parlamente? Keďže šlo o tajnú voľbu, riešenie tohto rébusu sa možno nedozvieme nikdy.