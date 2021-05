Lengvarský hovorí, že reforma nemocníc odbremení pacientov: Ľudia už nebudú blúdiť systémom

Po zavedení reformy nemocníc by už pacient nemal blúdiť systémom zdravotnej starostlivosti.

Jeho manažment má byť jasný už od prvého vstupu do systému. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský to uviedol na druhom ročníku medzinárodnej konferencie Vizionári v zdravotníctve 2021. Ako povedal, po novom by už pacient nemal vyvíjať vysokú aktivitu na to, aby sa dostal k diagnostike a liečbe. Reforma nemocníc má podľa ministra umožniť to, aby bol pacient v správnom čase diagnostikovaný a smerovaný k ďalším výkonom. Po ukončení výkonov má byť v prípade potreby znovu smerovaný správnym smerom na doliečovacie či rehabilitačné centrá.

„Optimalizácia siete nemocníc znamená, že sa zníži počet akútnych lôžok, aby sme mohli posilniť lôžka dlhodobej a paliatívnej starostlivosti, vytvoriť rehabilitačné centrá, stacionáre a posilniť aj záchrannú zdravotnú službu,“ povedal šéf rezortu zdravotníctva. Ako doplnil, nová sieť nemocníc je vypočítaná s ohľadom na počet obyvateľstva v regióne, dostupnosť aj dojazdové časy. Nemocnice budú mať svoje úrovne, v každej úrovni pritom musí byť súbor programov, ktoré nemocnica bude vedieť vykonávať. Ak by určitý typ zdravotnej starostlivosti nemocnica neposkytovala, pacient bude automaticky presunutý na vyššie pracovisko.