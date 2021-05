Šéf parlamentu Kollár a ministerka Kolíková sa dohodli: Koho pustia po skrátení väzby?!

Našli kompromis! Po nekonečných hádkach a rokovaniach sa predseda parlamentu Boris Kollár (55) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (46) dohodli na tom, ako upravia podmienky najprísnejšej kolúznej väzby.

V tej bolo do tohto týždňa 7 ľudí, vrátane šéfa štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru (51). Dostane sa na slobodu?! Kollár začal o skrátení väzby hovoriť po tom, čo do väzby vzali jeho kamaráta Vladimíra Pčolinského. Kolíkovej vyčítal, že príprava novely jej trvá príliš dlho a jej reči o tom, že je to zložité, nazval „blábolami“. Následne jeho hnutie predložilo vlastný návrh, vďaka ktorému sa mala najprísnejšia väzba skrátiť zo 7 mesiacov na 3. Ministerka však takúto zmenu rázne odmietla.

Napokon tento návrh do parlamentu nepôjde. Našiel sa kompromis. „Rokovania neboli jednoduché. Bolo ich veľmi veľa. Musím povedať, že sme rokovali veľmi intenzívne s pani ministerkou,“ povedal šéf parlamentu, ktorý sa s Kolíkovou dohodol na tom, že sa kolúzna väzba skráti na 5 mesiacov. „Našli sme kompromisné riešenie a za seba môžem povedať, že tento spor je zažehnaný,“ uzavrel Kollár. Vláda ich dohodu odobrila.

Ak by nenašli dohodu, hrozil rozpad koalície. Strana Za ľudí totiž varovala, že ak by prešlo skrátenie kolúznej väzby na 3 mesiace, čo chcela podporiť opozícia aj viacero koaličných poslancov, je to pre nich červená čiara a môžu odísť z vlády. Následne strana SaS pod taktovkou Richarda Sulíka naznačovala, že by odišli aj oni.