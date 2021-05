Premiér Heger na prvom summite EÚ: Všetci sa zhodli, potrebujeme dostatok vakcín

Rokovania lídrov EÚ o zdravotnej situácii v EÚ spojenej s novým koronavírusom a o klimatických cieľoch boli náročné, ale podnetné.

Uviedol to v utorok po skončení dvojdňového summitu EÚ v Bruseli premiér SR Eduard Heger. V rámci spoločného boja proti pandémii ochorenia COVID-19 je podľa jeho slov zhoda na zvýšení produkcie proticovidových vakcín pre potreby členských krajín EÚ, ale aj pre ostatné krajiny sveta, ktorým Únia pomáha, aby sa podarilo dosiahnuť celosvetovo kolektívnu imunitu. "Pre nás je dôležité sa poučiť a zabezpečiť, aby v budúcnosti všetky členské krajiny mali z hľadiska možnej revakcinácie obyvateľstva alebo vzniku nových mutácií včasný a dostatočný prístup k vakcínam pre svoje obyvateľstvo," vysvetlil premiér.

Pripomenul, že hlavy vlád a štátov EÚ hovorili aj o takzvaných COVID pasoch, ktoré majú uľahčiť cestovanie Európanov. Dodal, že členské krajiny vrátane Slovenska sa na spustenie tohto dokumentu pripravujú, aby bol k dispozícii do konca júna, pričom momentálne prebieha diskusia na technickej úrovni, aby nedochádzalo k používaniu rôznych pravidiel medzi krajinami.

Premiér aj diskusie o znižovaní emisií CO2 - k príprave novej legislatívy, ktorú v júli predloží Európska komisia - označil za náročné. Aj preto, že členské štáty majú rôzne východiskové pozície pre znižovanie emisií. "Pre nás bolo dôležité, aby sme upozornili nielen na vyhodnocovanie podľa parametrov HDP na obyvateľa, ale aj na to, aby pri tom nedochádzalo k zvyšovaniu energetickej chudoby," opísal situáciu. Spresnil, že dôležité bolo, aby pred zástupcami eurokomisie odzneli jednotlivé národné stanoviská. "Komisia pozorne načúvala jednotlivým postojom a každý mal možnosť odprezentovať svoje stanovisko. Očakáva sa, že v dokumente eurokomisie budú tieto parametre zohľadnené v najväčšej možnej miere," dodal Heger.

Premiér tiež pripomenul, že v pondelok večer lídri EÚ našli jednoznačnú zhodu názorov na zavedenie presných a cielených sankcií voči Bielorusku kvôli incidentu s odkloneným lietadlom a jednohlasne odsúdili zásah bieloruskej strany.

Heger na vôbec svojom prvom summite EÚ okrem tradičného formátu rokovaní s premiérmi krajín Vyšehradskej štvorky využil pobyt v Bruseli aj na bilaterálne rokovania s premiérom Chorvátska a Slovinska, ktoré od 1. júla preberie predsedníctvo v Rade EÚ. Premiér oboch partnerov ubezpečil o podpore Slovenska pre politiku rozširovania o krajiny západného Balkánu s dôrazom na to, že by malo ísť o spravodlivý a férový proces - a so šéfom chorvátskej vlády prediskutovali, ako čo najlepšie zabezpečiť letnú turistickú sezónu pre občanov Slovenska na pobreží Jadranu.