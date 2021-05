Matovičov poslanec Herák obvinený zo sexuálneho zneužívania maloletej: Čo sa dialo v detskom tábore?!

Má na krku vážne obvinenie. 33-ročný poslanec OĽaNO Ján Herák si len v pondelok vyzdvihol oficiálny dokument na polícii.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

V ňom ho vyšetrovateľ šokujúco obvinil zo sexuálneho zneužívania a ohrozovania mravnej výchovy maloletej. Herák sa roky zaujíma o deti z detských domov, pre ktoré organizuje tábory a rôzne aktivity. O čo ide v tomto prípade a ako to vysvetľuje politik?

Sám Herák vyrastal v detskom domove, a tak sa počas dospelého života venoval výchove podobne znevýhodnených detí. Založil občianske združenie Fantázia detí, ktoré organizuje vzdelávacie aktivity a semináre pre rizikové skupiny spoločnosti, ako sú deti, mládež či rodiny so slabším sociálnym zázemím. Verejnosť tak šokovala správa, že rodinne založený poslanec má čeliť obvineniu.

„Vami označenej osobe bolo uznesením vyšetrovateľa vznesené obvinenie podľa § 206 odsek 1 Trestného poriadku pre trestný čin sexuálneho zneužívania podľa § 201 odsek 1 Trestného zákona a ohrozovania mravnej výchovy mládeže,“ povedal prokurátor krajskej prokuratúry v Nitre Jaroslav Maček. Viac informácií v súčasnom štádiu vyšetrovania nechcel poskytnúť.

Sú to bludy

Herákovo občianske združenie organizovalo tábory pre deti v obci Jelenec pri Nitre. Podľa denníka SME sa mal skutok, za ktorý je poslanec stíhaný, odohrať práve na tomto mieste. Trestné oznámenie mala podať matka maloletej. Nový Čas zastihol politika ešte v pondelok večer, keď sám netušil, prečo ho obvinili.

„Je to čistý blud. Absolútne sa s tým nestotožňujem. Dnes som to prevzal a intenzívne to riešim s advokátkou. To je všetko, čo k tomu môžem povedať. Je to totálna absurdnosť a nepodložený výmysel. Nikoho som neobťažoval. Je to totálne klamstvo,“ bráni sa Herák. Vo veci ešte nebol vypovedať, lebo nebol predvolaný a riešil len procesné úkony. „Len dnes som obdržal v podstate po roku nejaké uznesenie,“ dodáva Herák s tým, že ďalšie riešenie veci je v kompetencii jeho advokátky.

Sám Herák pripomína, že tábory organizuje už 15 rokov. „Často išlo o deti z detských domov, z neúplných rodín, či z vylúčených komunít. Ja sám som vyrastal v detskom domove. Chápem, aké je to ťažké, vyrastať bez opory rodičov, bez lásky. Chápem preto, že niekedy majú deti potrebu si vymýšľať či zaujať,“ uzavrel Herák.

Anežka Krížková, konateľka chát pod Gýmešom, kde sa tábory v Jelenci konajú, hovorí, že Herák má fantastický vzťah s deťmi. Obvinenie považuje za absurdné. „Deti ho milujú, on keď príde do tábora, v tábore nastane taká energia, tie decká ožijú,“ povedala s tým, že Herák už roky rád deti podporuje. „Miluje deti a deti milujú jeho, on má takú detskú charizmu, niečo v sebe má, že tie deti ho majú rady. Ako človek si k deťom nedovolí,“ dodala Krížková.

Čo robí v parlamente

Minulý rok kandidoval z 31. miesta na kandidátke OĽaNO. Získal okolo 5-tisíc preferenčných hlasov. Na sociálnych sieťach prezentuje najmä dobročinné aktivity v súvislosti s pomocou deťom v detských domovoch či rodinám v núdzi. Pracoval ako vysokoškolský učiteľ a je štatutárom občianskeho združenia Fantázia detí. Organizuje vzdelávacie aktivity a semináre pre rizikové skupiny. V parlamente pripomienkuje zákony týkajúce sa sociálnej právnej ochrany detí. Do volieb išiel s tým, že chcel pomôcť socializovať mladých dospelých odchádzajúcich z detských domovov.