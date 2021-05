Tajné stretnutie v SIS: Na mimoriadnej schôdzi sa zúčastní aj premiér

Premiér Eduard Heger (OĽANO) sa zúčastní na stredajšej (26. 5.) mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR k stretnutiu predstaviteľov štátu v budove Slovenskej informačnej služby (SIS).

Pre TASR to uviedol tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Vyvrátil tak informácie, že by sa premiér na schôdzi nemal zúčastniť vzhľadom na plánované rokovanie vlády. Mimoriadnu schôdzu NR SR zvolal predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) na stredu so začiatkom o 9.00 h. Inicioval ju opozičný Smer-SD. Strana chce, aby na nej premiér vysvetlil "tajné stretnutie" predstaviteľov štátu v SIS a tému rokovaní. Koalícia už avizovala, že umožní mimoriadne rokovanie.

Na stretnutí na pôde SIS v pondelok 17. mája sa malo zúčastniť približne desať ľudí vrátane najvyšších ústavných činiteľov. Témou malo byť podozrenie, že vyšetrovanie niektorých veľkých korupčných káuz môže byť zmanipulované. Médiá informovali, že v tejto súvislosti sa mal spomínať aj prípad exšéfa SIS Vladimíra Pčolinského. Premiér už odmietol, že by sa stretnutie týkalo bývalého šéfa SIS alebo iných vyšetrovaných živých prípadov. Stretnutie sa podľa jeho slov uskutočnilo z jeho iniciatívy, aby sa predstavitelia štátu oboznámili s podrobnosťami o určitých spravodajských informáciách.