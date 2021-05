Prečo telo Lučanského († 51) vybrali z hrobu?! Blízky priateľ odhalil plán vdovy

Už neleží vedľa svojho otca!

V podtatranskej obci Štrba už pozostatky bývalého policajného prezidenta nenájdete. Asi pred dvoma týždňami jeho telo exhumovali. Čo viedlo rodinu k tomuto kroku a prečo ho premiestnila do Martina?

Od pohrebu Milana Lučanského uplynulo už viac ako 5 mesiacov. Na poslednú rozlúčku do jeho rodnej Štrby prišli desiatky ľudí. Byť pochovaný vedľa otca malo byť podľa priateľov Lučanského jeho želanie. Teraz je však všetko inak. Hoci na cintoríne pod Tatrami je stále precízne upravený hrob s dvoma drevenými krížmi a veľká farebná fotka bývalého policajného prezidenta v uniforme, jeho telo tam už neleží.

Pre Nový Čas to potvrdil jeden z najlepších kamarátov zosnulého generála. „Asi pred dvoma týždňami bolo telo Milana Lučanského mladšieho prevezené na spopolnenie. Takto to bolo od začiatku plánované. Rátalo sa, že bude ešte jedna pitva, a aby bolo telo k dispozícii, tak sa uložilo do hrobu. A urobila sa aj dôstojná rozlúčka s naším rodákom, kamarátom a slušným človekom,“ uviedol Michal Pavela.

Pri manželke

Rodina chcela mať pozostatky Lučanského pri sebe, preto sa vdova spolu s deťmi rozhodli podľa Pavelu pre tento krok. „Teraz, keď už bolo jasné, že prípad je viac-menej z formálnej stránky ukončený, bolo možné ho spopolniť. Urna bola uložená na cintoríne v Martine, kde má rodina manželky hrobku,“ objasnil záhadnú manipuláciu s pozostatkami Lučanského kamarát Pavela.

Rodina tento krok potvrdila na sociálnej sieti. „23. mája 2021 sa stal Národný cintorín v Martine miestom posledného odpočinku gen. Milana Lučanského. Česť tvojej pamiatke. Smútiaca rodina,“ píše sa v statuse, kde je nové posledné miesto odpočinku aj na fotografii. Na hrobe má bývalý policajný prezident len jednoduchý text.

„Tichou modlitbou vyprosme dar pokoja, kým sa nám duše naveky nespoja.“ Generál Lučanský spáchal samovraždu koncom minulého roka v čase, keď bol vo väzbe pre obvinenia z korupcie. Vyšetrovanie sa po jeho smrti zastavilo.