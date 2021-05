Výrazný povolebný prepad v prieskume, Za ľudí i OĽaNO stratili voličov: Politológ vie presne, čo je za tým

Strana Za ľudí zaznamenala v prieskume výrazný posun smerom dole. Je to spôsobené viacerými faktormi.

Ide o nedávno zažehnanú vládnu krízu a spôsob, ako strana z tejto krízy vyšla. Za ľudí tiež vysiela signály o nejednote a zaznievajú kritické hlasy voči predsedníčke Veronike Remišovej. Pre agentúru SITA to skonštatoval politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky (IVO) Grigorij Mesežnikov. Poukázal na to, že viacerí členovia už stranu opustili a ďalší naznačili, že majú problém s vedením. Z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre televíziu Markíza uskutočnila agentúra Focus od 11. do 19. mája na vzorke 1 008 respondentov, vyplýva, že strana Za ľudí by získala 3,5 percenta hlasov.

„Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová vysiela nie vždy jednoznačné signály, pokiaľ ide o prezentáciu straníckych postojov. Zo samotnej strany zaznieva, že nereprezentuje vždy názory väčšiny," priblížil politológ.

Prvé miesto v prieskume obsadila strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD), ktorej by svoj hlas odovzdalo 22,3 percenta voličov. Mesežnikov považuje rast Hlasu-SD za najvýznamnejší posun v preferenciách popri poklesu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Podľa neho strana expremiéra Petra Pellegriniho zobrala takmer polovicu hlasov strane Smer - sociálna demokracia (Smer-SD). Tiež oslovila časť nerozhodnutých voličov, ako aj určité množstvo sklamaných voličov koalície.

Smeru-SD patrí v prieskume tretie miesto so ziskom 11,8 percenta voličov. Mesežnikov to nepovažuje za výrazný výkyv smerom hore. Podotkol, že Smer-SD sa drží na svojej úrovni „10 percent plus". „Mohlo zaúčinkovať to, že intenzívnejšie komunikovali. Pri rôznych príležitostiach poukázali na zlyhania koalície, či už boli reálne alebo domnelé. Keď sa pozrieme na preferencie v krátkodobej perspektíve oproti minulému mesiacu, je to veľmi stabilné," zdôraznil.

Za najmarkantnejší považuje povolebný prepad OĽaNO. Hnutie podľa neho od volieb postupne padalo, dnes má necelých deväť percent oproti 25 percentám, ktoré získalo vo voľbách. „Hnutiu sa nedarí vrátiť tých voličov, ktorých medzitým stratili. Je to viac - menej zafixovaný trend, ktorý OĽaNO pri súčasnom riešení problémov nedokáže zvrátiť," myslí si politológ. Poukázal na to, že ide o stranu s najväčšou vládnou zodpovednosťou, do vládnutia zasiahla pandémia a veľkú váhu má podľa neho aj to, akým spôsobom hnutie komunikuje a ako vystupuje jeho líder Igor Matovič.