Sulík o spore o kolúznu väzbu: Ak Za ľudí odídu z koalície, chystá rázny krok!

Rozhovoril sa o pomeroch v koalícii. Šéf SaS Richard Sulík (53) vedie už mesiace spory so šéfom OĽaNO Igorom Matovičom (48).

Tentoraz sa však liberáli rozhodli skôr z diaľky pozorovať situáciu medzi ministerkou spravodlivosti Za ľudí Máriou Kolíkovou (46) a predsedom Sme rodina Borisom Kollárom (55).Sulík však po novom snahy Sme rodina cez poslanecký návrh meniť trestný zákon považuje za porušenie koaličnej zmluvy.

Šéf SaS teraz očakáva, že sa dohodnú s ministerkou. Kolíková navrhuje päťmesačnú kolúznu väzbu a so Sme rodina sa nevedia zhodnúť na výnimkách. Podľa ministerského návrhu bude môcť kolúzna väzba trvať dlhšie ako päť mesiacov, ak bolo zistené, že obvinený vplýval na svedkov, či už sám alebo prostredníctvom iných osôb. Rovnako môže byť väzba dlhšia, ak sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou.

Strana Sme rodina podľa ministerky spravodlivosti žiadala, aby do výnimiek spadali len násilné trestné činy. Boris Kollár najskôr potvrdil, že o zmeny sa snažia v súvislosti s tým, že na slobodu sa má dostať aj ich nominant - bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský. V nedeľu však na otázku, či by hlasovali aj za návrh, ktorý by nezaručil prepustenie Pčolinského z väzby, povedal, že „to s tým nemá nič spoločné“.

Ministerka presadzuje, aby v prípade prijatia novely nešli už zadržaní ľudia, ktorí sú vo väzbe 5 mesiacov, automaticky na slobodu. Len v kolúznej väzbe je pritom v súčasnosti 7 ľudí, ďalších 132 má okrem kolúznej aj iný dôvod. Za Kolíkovú sa napokon postavilo aj OĽaNO, keďže po zmene by z väzby mohli vyjsť ľudia, proti ktorým bojovali ešte v opozícii. „Naším cieľom je podporiť takú právnu úpravu, ktorá nijakým spôsobom neumožní spochybňovať či mariť vyšetrovanie,“ ozrejmil za OĽaNO Michal Šipoš.

Sulík v diskusii V politike na TA3 potvrdil, že SaS bude čakať na dohodu medzi Kolíkovou a Kollárom. Sú však pripravení aj na rázny krok, ak by k tomu nedošlo. „Ak by odišla strana Za ľudí, tak ju budeme nasledovať. Závisí od toho, čo spraví Mária Kolíková a strana Za ľudí. Ak to bude pre nich kardinálna otázka, tak sa k nim pridáme,“ povedal Sulík s tým, že odložili hlasovanie na jún, aby koalíciu udržali pri živote. Radikálne stanovisko vysvetľuje Sulík tým, že zo strany Sme rodina ide o porušenie koaličnej zmluvy, keďže obišli koaličnú radu.