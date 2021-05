Čo sa to deje medzi Sme rodina a OĽaNO? Kollár nepodrží Matoviča! Nekompromisný odkaz

Téma možného zvýšenia DPH neutícha.

Minister financií Igor Matovič (48) sa jej chopil po tom, čo sa musel vzdať kresla premiéra a oznámil, že aj prostredníctvom zvýšenia týchto daní by chcel ufinancovať 200-eurový príspevok na každé dieťa pracujúceho rodiča.

Oporu však nenašiel v koalícii, ktorá síce tvrdí, že je ochotná diskutovať o zvýšení prídavkov na deti, no nie za cenu markantného navýšenia DPH. Najnovšie sa zapojil do diskusie aj Boris Kollár (55), ktorý napriek tomu, že Matoviča v minulosti mnohokrát podržal, tentoraz z neho nadšený nie je.

Puto doteraz verných politických súpútnikov môže naraziť na snahy zvyšovať DPH, ktoré má navrhnúť Matovič v najbližších dňoch. Kollár popri lídrovi OĽaNO stál takmer v každom konflikte v koalícii a nebol ani proti jeho zotrvaniu no poste premiéra. Tentoraz sa to môže otočiť, keďže návrh zdvihnúť dane sa nepáči nielen SaS a Za ľudí, ale ani Sme rodina. „Nie sme nastavení na zvyšovanie, skôr preferujeme znižovanie alebo šetrenie peňazí v štátnom aparáte. Tam by sme mali hľadať zdroje. Možno si môžeme povedať, že sa pozrieme aj na rozpočet armády. Neviem, či potrebujeme počas tejto krízy kupovať ďalšie stíhačky. Myslím si, že teraz treba pomôcť ľuďom,“ povedal Kollár pre webnoviny.sk.

Tvrdí, že to bude na ministrovi financií, aby na zvyšovanie príspevku na deti našiel peniaze. „Je to jeho robota, jeho rezort, jeho zodpovednosť. Pevne verím, že nám na vláde alebo v koaličnej rade predloží takú formu zdrojov, aby mohol naplniť plány sociálnej reformy, že to bude kryté nie ďalším zadlžovaním obyvateľstva alebo zvyšovaním cien cez DPH,“ dodal Kollár. Tvrdí, že oni sami podporujú nárast prídavkov na deti pracujúcich rodičov, čo potvrdil aj minister práce Milan Krajniak.