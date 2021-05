Volebný prieskum odkryl prekvapivé výsledky: Ktoré strany by spolu zložili vládu? Pozrite si 3 možnosti

Stále sa to hýbe. Najnovší prieskum preferencií od agentúry FOCUS pre Na telo TV Markíza ukazuje, že najpopulárnejšou stranou na Slovensku je Hlas-SD Petra Pellegriniho (45).

Zaujímavé je, že zo súčasnej koalície má najvyššie čísla SaS, zatiaľ čo hnutie OĽaNO Igora Matoviča sa dostáva pod 9 % a predbehol ho aj ich hlavný rival Smer-SD. Súčasná vládna zostava, zložená zo štyroch strán, by podľa výsledkov už vzniknúť nemohla. Dokopy by totiž tieto strany získali len 58 poslaneckých kresiel, zatiaľ čo momentálne sa spoliehajú na oporu 93 zákonodarcov.

Najvyššiu podporu pritom nemá premiérska strana OĽaNO, ale Sulíkova SaS, ktorá sa stabilizovala nad 12 %. OĽaNO sa dostalo až na štvrté miesto, pričom ho predbehol Smer-SD Roberta Fica. „Takmer 12 % pre Smer je výsledkom dlhodobej aktivity predsedu Fica, ktorý sa vyjadruje ku všetkým aktuálnym kauzám a pravidelne sa prihovára voličom. Využíva tiež fakt, že sama koalícia nepôsobí jednotne, ale sú tam viaceré konflikty, ktoré nepomáhajú nálade ich voličov,“ hovorí sociológ Martin Slosiarik, šéf agentúry FOCUS.

Pod hranicou zvoliteľnosti je naďalej strana Za ľudí, ktorá tentoraz oslovila len 3,5 % opýtaných. „Bude zaujímavé sledovať, ako sa vyvinie boj o moc v tejto strane, keďže vidieť, že už dlhodobo sa nedokáže dostať na nejaké slušné čísla, ktoré by sa straníkom mohli páčiť. Otázne je, do akej miery by pomohla možná zmena lídra, keďže zo strany odišli aj viaceré výrazné osobnosti,“ tvrdí Slosiarik. Ani po zmene premiéra OĽaNO nerastie.

„Podobné čísla ako teraz sme im merali pred dvoma rokmi, čiže môžeme povedať, že terajšie výsledky ukazujú ich voličské jadro, ktorému neprekáža štýl politiky Igora Matoviča. To, či je premiérom Eduard Heger, nezohráva až takú úlohu,“ vysvetlil Slosiarik. Mimo NR SR zostáva ĽS NS aj jej odštiepenecká strana Republika, ktoré majú pod 5 % voličov. Koalícia bez Smeru a Hlasu by mohla vzniknúť iba za okolností, že by k trojici strán OĽaNO, Sme rodina a SaS pristúpili aj Progresívne Slovensko a KDH. Boris Kollár v nedeľu potvrdil, že ak by si mal vybrať, tak dá prednosť súčasným partnerom ako vláde so Smerom a s Hlasom.