Boris Kollár o tajných stretnutiach v SIS: Sú to vážne veci!

V prípade, že to bude nutné, tajné stretnutia čelných predstaviteľov štátu budú pokračovať.

Na tajnej schôdzke sa prebrali len témy, ktoré bolo nevyhnutné prebrať. Uviedol to predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v diskusnej relácii televízie Markíza Na telo. Bližšie informácie o stretnutí na pôde Slovenskej informačnej služby (SIS) Kollár prezradiť nechcel. „Dohodli sme sa, že informovať o schôdzke bude len premiér Eduard Heger (OĽANO), a ja to dodržím,“ uviedol Kollár. Dodal však, že podporí návrh opozície, aby sa otvorila mimoriadna schôdza parlamentu v tejto súvislosti v utajenom režime.

Zároveň pripomenul, že ústavní činitelia pravidelne dostávajú správy z tajných služieb. „Sú to vážne veci, o ktorých sme sa museli rozprávať v takomto formáte,“ vysvetlil dôvod uskutočnenia spoločného tajného stretnutia Kollár. Pokračovanie takýchto stretnutí nevylúčil. Podľa poslanca a podpredsedu strany Smer-SD Ladislava Kamenického by sa ľudia mali dozvedieť obsah stretnutia. Dôvodom je aj to, že sa objavujú o stretnutí rôzne teórie. „Tu si skutočne robíme srandu z ľudí. Ak sa stretne taká zostava, aká sa stretla, tak nemôže niekto hovoriť, že sa stretli na čajík o piatej, dali sme si koláčik a prečítali dennú tlač,“ okomentoval stretnutie Kamenický.

Kollár tiež v relácii potvrdil, že dohoda o zmenách kolúznej väzby medzi ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) a hnutím Sme rodina ešte nie je. Podla jeho slov smerujú k skráteniu väzby na štyri až päť mesiacov. "Problém vidím v podmienkach kolúznej väzby, tie sú prísne a stáva sa, že orgány činné v trestnom konaní nekonajú žiadne úkony. Keď budú mať konkrétny termín, to by ich malo prinútiť konať," skonštatoval Kollár. Podľa Kamenického strana Smer nemá problém podporiť skrátenie kolúznej väzby.