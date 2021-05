Prípad naberá na obrátkach! Obvinený exšéf NAKA Branislav Zurian: Prečo namáča Matoviča?

Dianie okolo bývalého šéfa NAKA Branislava Zuriana (43) naberá na obrátkach. Po tom, čo ho polícia obvinila a spravila raziu v jeho popradskom byte, sa bývalý policajt vracia na Slovensko.

Ešte zo zahraničia stihol dať niekoľko vyjadrení k aktuálnej situácii, pričom spomína aj vysokých vládnych predstaviteľov. Ako na neho reagujú?

Zurian má byť obvinený zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a z ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Má to súvisieť s výpoveďou bývalého siskárskeho námestníka Borisa Beňu, ktorý sa nedávno dohodol na päťročnej podmienke za spoluprácu s políciou. Beňa tvrdí, že Zurian mu prezradil policajné rozpracovanie a odpočúvanie bývalého šéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta Makóa a Beňa ho tak na základe týchto informácií varoval pred zatknutím.

Zurian to odmieta s tým, že s Beňom komunikoval pracovne ako s príslušníkom SIS nevediac, o čom všetkom bude rozprávať iným osobám. Zurian na neho už pred pár mesiacmi podal trestné oznámenie, no tvrdí, že ho vo veci nikto nevypočul. V ňom uvádza, že Beňa mu povedal o tom, že Makó má byť príslušník SIS a hovorí aj o bartri bývalého premiéra Igora Matoviča s vedením SIS. „To slovo barter som tam uviedol hlavne preto, lebo všetko som do trestného oznámenia nedal, pretože po dohode s právnikom som si chcel detailnejšie skutočnosti ponechať, keď ma bude vypočúvať vyšetrovateľ NAKA alebo vyšetrovateľ UIS (Úrad inšpekčnej služby),“ povedal Zurian pre TV JOJ. Bývalý šéf NAKA pritom nezostáva len pri Matovičovi, ale rozpráva aj o súčasnom premiérovi Eduardovi Hegerovi, ktorý pred časom pôsobil na poste ministra financií. „Môžem pokojne potvrdiť, že ten barter spočíval v tom, ako mi povedal Beňa, že Makó mal vydierať v tom čase pána Hegera. Mal ho vydierať v súvislosti so šéfom Tiposu, pánom Kaňkom, ktorý mal byť konateľom nejakej spoločnosti Oliva. Tieto dokumenty mal proti pánovi Hegerovi a v tom čase Makó mal s nimi obchodovať,“ hovorí Zurian.

Kaňka povedal, že týmto tvrdeniam nerozumie a netuší, akým spôsobom a prečo by ho chcel niekto takto zneužívať. Z Úradu vlády odpovedali jasne: „Predseda vlády Eduard Heger odmieta, že by bol vydieraný zo strany bývalého riaditeľa Kriminálneho úradu Finančnej správy Ľudovíta M.“ „Je to úplny nezmysel,“ skonštatoval sám Heger.