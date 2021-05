Európske krajiny uvoľňujú opatrenia: Čo potrebujú Slováci na vstup do Česka, Rakúska či Chorvátska?

Epidemická situácia sa pomaly, ale isto zlepšuje takmer v celej Európe, a tak viaceré krajiny postupne zvoľňujú opatrenia pre zahraničných turistov.

Rakúsko po novom už neposiela Slovákov do povinnej karantény a na vstup do krajiny nám stačí negatívny test, certifikát z očkovania, či potvrdenie o prekonaní. Po návrate domov však treba zostať v izolácii. Nový Čas zisťoval, kedy sa zavedie tzv. cestovný semafor a táto povinnosť už nebude platiť.

„V mnohých štátoch sa počty infikovaných znižujú, a preto môžeme paralelne ku krokom na otváranie v krajine presadzovať i zjednodušenie pri vstupe do Rakúska,“ povedal rakúsky minister zdravotníctva Wolfgang Mückstein. Ak si nestihnete spraviť test pred vstupom k našim susedom, môžete si ho urobiť dodatočne, a to do 24 hodín od pricestovania.

Voľnejšie pravidlá platia nielen pre Slovákov, ale aj iné krajiny s nízkou mierou nákazy, ako Česko, Maďarsko, Nemecko, Slovinsko či Taliansko. Pozor na to, že očkovací preukaz alebo potvrdenie o prekonaní musia byť vystavené v nemeckom alebo anglickom jazyku. Pred cestou do Rakúska platí naďalej povinná registrácia na webstránke entry.ptc.gv.at.

Opatrenia zmiernilo aj Francúzsko, kde sa posunul nočný zákaz vychádzania na deviatu hodinu večer a otvorili sa terasy, múzeá, divadlá, kiná, zoologické záhrady a obchody. Ich kapacita však zostáva obmedzená. Nariadenia zmierňuje aj Španielsko či Taliansko.

Kedy zavedú cestovný semafor?!

Dovolenky v zahraničí sú už povolené, háčik je však v tom, že po návrate na Slovensko je potrebné absolvovať karanténu. Mnohých to odrádza a čakajú na to, kedy vstúpi do platnosti tzv. cestovný semafor, ktorý platil aj minulý rok. Vo štvrtok o ňom rokovalo konzílium odborníkov.

„Zatiaľ sa o tom rozprávame a dávame argumenty a protiargumenty. Už dlhšie na tom pracujeme. Nie je to niečo, čo by sa robilo včera alebo predvčerom,“ povedala nám vo štvrtok členka konzília, hlavná epidemiologička Henrieta Hudečková, ktorá však zatiaľ nechcela nič konkretizovať.

Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí uviedol, že dúfa, že padne konečné rozhodnutie. „Budeme v nadväznosti na závery informovať s odhadom v horizonte najbližších dní, najpravdepodobnejšie v priebehu budúceho týždňa,“ avizuje hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Semafor by mohol začať platiť budúci týždeň a mal by rozdeľovať krajiny do troch skupín. Tie, v ktorých je situácia priaznivá, budú zelené a po návrate z nich by už karanténa nebola povinná. Otázne je, či by sa vyžadoval vôbec test. V tejto najlepšej skupine by mali byť naše susedné štáty, ale hovorí sa napríklad aj o Španielsku či Portugalsku, kde je dobrá epidemická situácia.