Dokedy si SaS nechá skákať po hlave? Liberáli reagujú na Matoviča! Prajú si jeho odchod?

Strana rozbíjačov koalície a iba „akože“ koaličný partner.

Takto sa v posledných dňoch minister financií Igor Matovič (48) vyjadruje o strane SaS. Predsedu Richarda Sulíka (53), ktorého už dávnejšie označil za idiota a posielal ho kopať hroby obetiam koronavírusu, najnovšie expremiér označil za Hurvínka a šíri o ňom, že je mu úplne ľahostajný osud dôchodcov. Čo na to hovorí šéf liberálov a ďalší poprední členovia strany?!

Z doterajších vyhlásení saskárov sa javí, že tým, kto sa momentálne snaží rozbiť vládu, je skôr samotný Matovič. Či už Sulík alebo aj ďalší ľudia z SaS sa totiž skôr snažia tlmiť vášne a na priame urážky zo strany Matoviča reagujú zdržanlivo.

„SaS je strana rozpočtovej zodpovednosti. K financiám, ktoré pochádzajú od daňových poplatníkov, pristupujeme obozretne a je to pre nás výsostne odborná téma. Osobné útoky tu nemajú čo hľadať,“ povedal vo štvrtok pre Nový Čas Sulík.

Ten už v stredu čelil aj novinárskej otázke, či by nebolo podľa neho lepšie, keby Matovič skončil na poste ministra financií. „Určite ak takéto rozhodnutie padne, tak nebude to len moje rozhodnutie. Máme stranícke orgány, republikovú radu, predsedníctvo, poslanecký klub. To nie je len tak a nechcem k tomu ľahkovážne nič viac hovoriť,“ vyjadril sa Sulík.

Matovičov odchod liberáli neriešia

Podobne zdržanliví boli aj predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová či poslanec strany Alojz Baránik, ktorí pre Nový Čas zhodne vyhlásili, že odchod Matoviča nie je momentálne otázkou, ktorou by sa v strane zaoberali.

Malé štuchnutie do Matoviča si mohol dovoliť len Ondrej Dostál, ktorý je síce v poslaneckom klube SaS, nie je však členom strany. Podľa jeho názoru Matovič „nie je človek, ktorý by upokojoval situáciu v rámci inštitúcií, na ktorých chode sa podieľa“. Aj on však potvrdzuje, že poslanecký klub SaS sa momentálne takýmito otázkami nezaoberá.

Bohapustý populizmus

Matovič v stredu obvinil SaS z bohapustého populizmu. Na Sulíkovo vyjadrenie, že sa vo vláde „nedá fungovať v štýle Hurvínek válka“, expremiér reagoval slovami, že jemu pripadá ako Hurvínek práve Sulík. V SaS sa podľa Matoviča „nevedia zbaviť nutkania položiť akúkoľvek vládu, ktorá by mohla priniesť nádej pre Slovensko“.

Chcete odchod ministra financií?

Toto nie je téma

Anna Zemanová, predsedníčka poslaneckého klubu SaS

Zo strany SaS nejde o rozbíjanie koalície. Na koaličnej úrovni sa vedú vecné rokovania aj s rezortom financií a skôr ide podľa mňa o osobné emotívne pocity ministra financií a k tým sa vyjadrovať nebudeme.

Nezaoberali sme sa tým

Ondrej Dostál, člen poslaneckého klubu SaS

V rámci poslaneckého klubu sme sa tým nezaoberali. V roku 2011, keď sa hlasovalo o eurovale, sa Matovič zachoval rovnako ako SaS. Preto je absurdné, ak teraz obviňuje SaS z niečoho, čo sa dá vyčítať aj jemu.

My o tom nerozhodujeme

Alojz Baránik, poslanec SaS

To, ako sa k tomu pán minister financií Igor Matovič vyjadruje, je skôr jeho obraz ako obraz toho, čo SaS vo vláde robí. SaS však nerozhoduje o tom, kto bude ministrom v rezorte, ktorý patrí OĽaNO. To je vec OĽaNO.

Ctíme si dohody

Jarmila Halgašová, poslankyňa SaS