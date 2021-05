Búrlivá koaličná rada, Sulík stopol navýšenie rozpočtu od Matoviča: Čo na to analytik? Jednoznačný názor

Ďalšie škriepky! Vyzerá to tak, že súčasná koalícia nedokáže fungovať ani týždeň bez toho, aby nenarazila na nejaký problém.

Najnovšie je ním štátny rozpočet, ktorý chce minister financií Igor Matovič (48) urýchlene navýšiť o viac než tri miliardy eur. Minister hospodárstva Richard Sulík (53) ho však rýchlo schladil a hovorí, že si to treba premyslieť. Hlasovanie v parlamente sa tak muselo preložiť a narýchlo sa hľadá kompromis.

O navýšení štátneho rozpočtu mal parlament hlasovať v utorok, no keďže sa Matovič a Sulík nedokázali na pondelkovej koaličnej rade dohodnúť, šéf parlamentu Boris Kollár schôdzu posunul na budúcu stredu. Minister financií trval na tom, že navýšenie je potrebné kvôli nepriaznivému vývoju pandémie, pretože pôvodne vyčlenených 1,04 miliardy je už minutých. Rezerve na negatívne vplyvy pandémie chcel dať záchrannú injekciu vo výške 2,4 miliardy eur. Sulík bol však proti.

„Strana SaS je stranou rozpočtovej zodpovednosti. O 3,4 miliardy eur sa nemôže rozhodnúť od pondelka večera do piatka,“ povedal minister, ktorému sa nepáči, že tento návrh má ísť v zrýchlenom konaní a navyše zvyšuje deficit až na 10 %.

Osobné spory koaličných lídrov tak brzdia pomoc ľuďom a premietajú sa do riadenia krajiny. „Akékoľvek kroky, ktoré urobíme na to, aby tomu pomohli, vítam. Takže prerušenie schôdze, ak to má pomôcť upokojeniu situácie, určite je to dobrý krok,“ myslí si premiér Eduard Heger.