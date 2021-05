Poslanec OĽaNO Karol Kučera si zavaril: Pokuta za bývanie načierno 33 000 €?!

Môže ho postihnúť osud jeho šéfa. Poslanec OĽaNO Karol Kučera (47) sa priznal, že už roky obýva neskolaudovanú haciendu vo Svätom Jure.

Nasťahovať sa tam plánoval aj s manželkou, no problémom je, že podobný postup nie je v súlade so zákonom. Vzhľadom na to, že kolaudácia je zatiaľ vo hviezdach, obec mu môže vystaviť pokutu do výšky 33 000 €.

Kučera svoj športovo-relaxa­čný komplex buduje už desať rokov. Stavba, na ktorú by už v súčasnosti zrejme nedostal povolenie, keďže je mimo zastavaného územia, je tesne pred koncom. Novému Času v pondelok priznal, že ju už obýva napriek chýbajúcej kolaudácii. Vysvetľuje, že ide o občiansku stavbu, a nie rodinný dom.

„Preto je povoľovací proces zhruba trikrát náročnejší. Ide o športovo-rekreačné zariadenie, športový areál. Kolaudácia pozostáva z troch častí. Prvou je kolaudácia vodných stavieb, tú už máme úspešne za sebou. Druhá časť sú spevnené plochy, teda chodník, prístupová cesta a kurt. A treťou je samotný objekt, takzvaný clubhouse. Stavba je povolená, no kolaudácia sa nám naťahovala a nedarilo sa nám ten proces ukončiť, čo bolo možno dané čiastočne aj tým, že som veľa cestoval po svete,“ tvrdí Kučera. Dodáva, že z parlamentu sa normálne vracia do tohto komplexu.

„Bývame tu tak plnohodnotne približne tri roky, sme v procese kolaudácie, ktorá, pevne verím, bude ukončená v priebehu najbližších mesiacov, ak nie týždňov. Jedným z problémov je tu aj to, že sa tu často kradne, preto nie je ideálne nechávať objekt nestrážený,“ skonštatoval Kučera.

Pozrie sa na to úrad

Svätojurský mestský úrad tvrdí, že sa o tieto informácie bude zaujímať. „Ak pán Kučera užíva stavby v rozpore alebo bez kolaudačného rozhodnutia, hrozí mu pokuta,“ vyjadril sa pre Nový Čas primátor Svätého Jura Šimon Gabura. Vysvetľuje, že mesto nemá informácie o tom, že by Kučera užíval stavby na bývanie. „Túto informáciu však v krátkom čase preverí stavebný úrad,“ dodal primátor Gabura. Žiadosť o kolaudáciu zostávajúcich častí objektu ešte vraj nemá podanú.

Podľa zákona môže Kučera dostať pokutu do výšky 33 000 €. „Užívanie stavby bez právoplatného kolaudačného rozhodnutia sa v zmysle § 105 ods. 3 písm. c) stavebného zákona považuje za priestupok proti stavebnému zákonu. Za tento priestupok stavebný úrad uloží tomu, kto užíva stavbu bez kolaudačného rozhodnutia, pokiaľ je také rozhodnutie potrebné, pokutu až do výšky 1 milióna Sk (33 193,92 eura). Osobne si však myslím, že pokuta by v takomto prípade dosiahla sumu maximálne do výšky 1 000 eur,“ uviedol advokát Róbert Bános.

Podobné problémy Matoviča

Kučera sa prípadnému finančnému postihu nebráni. „Ak napriek tomu mesto bude žiadať zaplatenie pokuty, ochotne zaplatím. A možno, keď uvidia, ako tie skutočnosti sú, vyhodnotia to tak, že pokutu nebudú vyžadovať,“ uzavrel Kučera. Podobný problém riešil aj jeho stranícky šéf v OĽaNO Igor Matovič. Ten sa nasťahoval do trnavského domu, ktorý roky stavali s manželkou Pavlínou. Vo veci konal Stavebný úrad a za to, že obývali neskolaudovanú nehnuteľnosť, vyfasovali pokutu 500 €. „Výška tejto pokuty je porovnateľná s inými podobnými prípadmi na území Trnavy,“ prezradila hovorkyňa mesta Trnava Veronika Majtánová.

„Poľahčujúcimi okolnosťami boli v tomto prípade tie, že ide o fyzickú osobu, že to bol jej prvý priestupok voči stavebnému zákonu a zároveň stavebníčka spáchanie tohto priestupku priznala a so stavebným úradom spolupracovala,“ dodala.