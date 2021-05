Povodeň v Rudne nad Hronom: Premiér prisľúbil zničenej obci finančnú pomoc

Povodňou zničenú obec Rudno nad Hronom v okrese Žarnovica navštívil v utorok predpoludním premiér Eduard Heger (OĽANO).

Po stretnutí so starostom Mariánom Šurjanským prisľúbil obci súčinnosť pri odstraňovaní následkov povodne i finančnú pomoc. „Okamžite, ako pán starosta vyčísli škody, ktoré nastali, uvoľním financie z rezervy premiéra, aby sme pomohli aj finančne. Situácia je veľmi vážna, toto sú chvíle, kedy ľudia prichádzajú o svoje istoty,“ uviedol Heger. Ako dodal, štát bude spolupracovať so samosprávou, aby sa obyvatelia zničenej obce mohli čo najskôr dostať späť do bežných životov.

Premiér na mieste tragédie vyjadril úprimnú sústrasť pozostalým po bývalom starostovi, ktorý počas prívalovej povodne prišiel o život. Poďakoval tiež občanom, dobrovoľníkom a všetkým zásahovým zložkám, ktoré sa zúčastňujú záchranných a likvidačných prác.

Podľa slov premiéra sa hrádza, ktorá pravdepodobne nevydržala nápor vody po intenzívnych dažďoch, už nebude dať opraviť. „Na mieste boli zástupcovia Slovenského vodohospodárskeho podniku, aby posúdili situáciu a urobili následné kroky,“ potvrdil Heger. Povodeň spôsobila podľa starostu škody na majetku obyvateľov i samosprávy, presné čísla sú aktuálne v štádiu zisťovania.

V Rudne nad Hronom stále zasahuje viac ako 50 policajtov, hasičov a dobrovoľných hasičov, podľa slov ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO) budú všetky zložky naďalej participovať na odstránení následkov katastrofy. „V tomto momente tu máme nasadených aj 31 vojakov, ostanú tu tak dlho, ako bude treba,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) s tým, že rezort obrany je pripravený v prípade potreby poskytnúť viac vojakov i ďalšiu techniku.