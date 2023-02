Škandál princeznej Kate na červenom koberci: Nežnosti pred stovkami očí! Ups, ale toto jej asi ušlo

Tá bola evidentne v dobrej nálade a okrem toho, že na všetky strany rozdávala úsmevy, pri prechádzke po červenom koberci zľahka pobúchala budúceho kráľa po zadku. Briti sú z toho na vetve.

„Milujem, akí sú šťastní, boli a pravdepodobne budú ešte šťastnejší. To je v dnešnej dobe naozaj pekné! Svet potrebuje viac úsmevov, myslím tým skutočných ľudí s úsmevom!“ zverila denníku The Mirror jedna Britka, ktorá bola svedkom tohto incidentu.

not princess kate tapping william on the arse in front of the world pic.twitter.com/P6aP2rdUWW