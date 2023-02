Morbídne originálna móda: To by ste nechceli! Julia Fox predviedla neprehliadnuteľnú kabelkou

Neprehliadnuteľný! I tak sa dá nazvať doplnok v tvare ľudského tela modelky a herečky Julie Fox (33), ktorý so sebou ťahala v uliciach New Yorku. Ide o skrytý odkaz pre Kim Kardashian (42)?

Fotogaléria 3 fotiek v galérii

Neprehliadnuteľný! I tak sa dá nazvať doplnok v tvare ľudského tela modelky a herečky Julie Fox (33), ktorý so sebou ťahala v uliciach New Yorku. Ide o skrytý odkaz pre Kim Kardashian (42)?

Julia dlhé roky čelila kritike za to, že kopíruje štýl slávnej Kardashianky. Tomu teraz nadobro odzvonilo! Taliansko-americká herečka totiž Kim a jej módne kreácie doslova strčila do tašky. Po uliciach New Yorku sa Fox prechádzala s kabelkou vysokou 150 centimetrov v tvare ľudského tela a s blond vlasmi, ktorá pochádza z dielne návrhára Mikhaela Kaleho.

Tá sa podľa mnohých ponášala práve na Kim. Obe ženy navyše okrem podobného vkusu obliekania spája tiež spoločný expartner. Kým Kim Kardashian bola za rapera Kanyeho Westa (45) vydatá osem rokov, Julia s ním randila vlani v januári, pričom ich vzťah vydržal iba jeden mesiac.