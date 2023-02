Speváčka Pink sa počas covidu poriadne vypapala: Pribrala takmer 20 kíl! Pozrite na tú bacuľku

Speváčka Pink sa pripravuje na svetové turné, a to znamená, že sa musí vrátiť do kondície, akou sa pýšila pred pandémiou.

Americká hviezda priznala, že počas covidu pribrala ohromných 16 kilogramov. To je na jej drobnú postavu skutočne veľa, no nie je jasné, kam sa nadbytočné kilá uložili. Pink aj s kyprejšími krivkami vyzerá stále perfektne. Ak by sa k tomu nepriznala, nik by si drobné zmeny na jej postave ani nevšimol.

Pink tvrdí, že dva roky lockdownu prospeli jej hlasu, pretože mu dopriala kľud. Lenže po operácii bedra sa prestala hýbať, no, ako prezradila, vykrmovala sa kváskovým chlebom. „Takéto pauzy sú dobré pre môj hlas. Nie tak dobré pre telo. Najmä počas covidu som pribrala 16 kíl. Stále som robila kváskový chlieb. Potom som podstúpila nielen operáciu bedra, ale i dvojitú náhradu platničky na krku, prestala sa hýbať a bolo to,“ priznala magazínu Variety Pink, ktorá sa už stihla dostať späť do formy.

„Schudla som tých 16 kíl a som silnejšia, než som kedy v živote bola. A som pripravená vyjsť na turné, vypadnúť odtiaľto. Som doma už príliš dlho,“ dodala Pink, ktorá sa chystá obísť svet, aby propagovala svoj album Trustfall.

