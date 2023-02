Pořízkovej po životnom úspechu zhorel dom do tla: Prišla som o všetko!

Topmodelka českého pôvodu Pavlína Pořízková (56) sa v roku 1984 objavila na obálke magazínu Sports Illustrated. Bola prvou Stredoeurópankou, ktorá získala kontrakt na fotenie titulnej strany časopisu. Lenže radosť z tejto zmluvy čoskoro prebila tragédia. Len pár hodín po tom jej do základov vyhorel dom. Osemnásťročné dievča tak zostalo takmer nahé so psom a mačkou.

„Prišla som o všetko, čo som mala. Mala som len kabát, psa, mačku a pas. Vlastne si ani nespomínam, že by mi zostala spodná bielizeň,“ priznala nedávno Pořízková, ktorá si mala pripomenúť najhorší a najlepší deň svojho života.

„Bolo mi povedané, že som dostala obálku Sports Illustrated. A tej noci, alebo hneď potom, vyhorel môj dom do základov a ja som prišla o všetko, čo som vlastnila,“ uviedla pre Deadspin. Pořízková hovorí o vrcholoch a pádoch v modelingu otvorene. Rovnako teraz úplne bez zábran hovorí o starnutí.

„Začala som s modelingom ako pätnásťročná a do svojich dvadsiatich som fajčila, pila, robila, čo som chcela. Bolo to celkom jednoduché. To je výsada mladosti. Môžete robiť také veci a rýchlo sa z toho otrepete. Dnes už sa z toho tak ľahko nedostanem. Byť v kondícii, byť štíhla, to všetko si vyžaduje veľa práce… trávim udržiavaním svojho vonkajšieho ja viac času, než by som chcela, ale zároveň je to stále to, kto som, stále je to moja práca. Stále je to to, s čím sa identifikujem... Niečo ako atlét. Musím pokračovať v tréningu,“ dodala bývalá manželka Rika Ocaska.