Rihanna predviedla na Super Bowle veľkolepú šou: Fanúšikovia sú ale kritickí! Bolo to až také zlé?

Z vystúpenia speváčky Rihanny sú na vetve milióny ľudí po celom svete. A dôkazom je fakt, že streamovanie jej hudby na Spotify od nedeľného večera vzrástlo o 640 percent. Lenže samotný výkon v polčase Super Bowlu bol trochu hanbou z hudobného hľadiska.

Rihanna použila playback. Bohužiaľ s ním nevie pracovať, takže často sa ozýval jej spev aj vo chvíli, keď odklonila mikrofón a vôbec neotvárala ústa. Speváčka predviedla počas prestávky zápasu medzi Philadelphia Eagles a Kansas City Chiefs na štadióne State Farm v Arizone neuveriteľnú show. O tom niet pochýb. So živým spevom to ale podľa divákov nemalo spoločné vôbec nič.

Veľa umelcov sa v minulosti rozhodlo využiť playback v polčasovej šou Super Bowlu, aby mohlo vložiť všetku svoju energiu do náročných choreografických zostáv. Mnohým fanúšikom sa však nepáčilo, že Rihanna podľa všetkého playback odflákla.

„Úžasné, ako je Rihanna schopná spievať ďalej, aj keď odloží mikrofón a vôbec neotvára pery,“ čuduje sa na Twitteri používateľ, ktorý zverejnil aj kúsok záznamu, v ktorom skutočne Rihanna playback nezvláda. „Vieš, že ťa milujem, ale toto je ten najhorší playback všetkých čias. Môj ty bože!“ napísala Rihannina skalná fanúšička.

Mnoho fanúšikov bolo prísnejšie a myslí si, že by playback na Superbowle by nemal byť povolený. „Je to podvod,“ myslia si mnohí.